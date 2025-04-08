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08 апреля 2025 года 15:00
Допэмиссия акций позволит ВК сократить долговую нагрузку - Freedom Finance Global
Допэмиссия акций позволит "ВК" сократить долговую нагрузку, считает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Совет директоров компании одобрил список участников закрытой подписки на акции в рамках дополнительной эмиссии объемом 115 млн руб., решение по которой вынесено на внеочередное собрание акционеров, назначенное на 30 апреля. Цена размещения акции ВК определена на уровне 324,9 руб., что предполагает премию 26% к цене закрытия 7 апреля. По словам представителей компании, указанная цена соответствует средневзвешенной за три последних месяца, с чем и связана премия к рынку. "По всей видимости, в размещении примут участие юридические лица, принадлежащие контролирующим акционерам "ВК", то есть закрытые паевые фонды и миноритарии, имеющие преимущественное право приобретения ценных бумаг компании, - отмечает эксперт в комментарии. - Напомним, что чистый убыток группы "ВК" в 2024 году по МСФО составил 95,5 млрд руб. Это стало результатом высокой долговой нагрузки и дороговизны обслуживания кредитных обязательств". Привлеченные от дополнительной эмиссии средства компания планирует направить на сокращение задолженности, что, на взгляд Мильчаковой, должно способствовать снижению убытков. Доли миноритарных акционеров, которые воспользуются преимущественным правом приобретения акций дополнительной эмиссии, не будут размыты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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