Акции Мосбиржи, Etalon и РуссНефти будут интересны на текущей неделе - "БКС МИ"

Акции "Мосбиржи", Etalon и "РуссНефти" будут интересны на текущей неделе , полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Василий Буянов.

"В первую неделю апреля рынок снова потерял больше 6%. На этой неделе индекс, вероятно, продолжит стремительно корректироваться на серьезной комбинации негативных факторов, - пишет эксперт. - Ближайшие опоры - 2600 и 2560 пунктов. Нет уверенности в том, что отскок от этих уровней станет завершением падения. Вероятно, нас ждет только временный откат".

Котировки акций "Мосбиржи" после сильной коррекции наконец-то достигли сильного уровня поддержки в районе 185 руб. Этот рубеж препятствовал падению цен в 2024 году, и пробить его вниз одним махом, по мнению Буянова, рынку вряд ли удастся - крайне высока вероятность отскока, на котором можно заработать. Кроме того, перепроданность в акциях Мосбиржи практически рекордная и помешает дальнейшему падению цен. Аналитик ожидает, что к концу недели акции будут торговаться в диапазоне 195-197,5 руб.

"После краткосрочной консолидации ГДР Etalon вышли из боковика, резко преодолев уровень поддержки в районе 65 руб., - отмечает далее эксперт. - В долгосрочной перспективе бумаги открыли путь к следующему сильному уровню 50 руб., и серьезных препятствий для такого падения больше нет. Кроме того, начал расти индикатор среднего направленного движения, подтверждающий усиление нисходящей тенденции. Ожидаем дальнейшего падения бумаг Etalon до 57-56 руб. к концу недели".

Акции "РуссНефти", в свою очередь, одни из немногих бумаг, которые не достигли области перепроданности на индексе относительной силы, подчеркивает Буянов. При этом в силе негативные факторы характерные для нефтегазового сектора: резкое падение цен на нефть и сильный рубль активно давят на выручку и без того загруженной долгом компании. "Восходящий тренд точно завершен: цена уже ниже минимума последней коррекции, - указывает аналитик. - К концу недели акции "РуссНефти", скорее всего, будут торговаться в коридоре 115-113,5 руб.".

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