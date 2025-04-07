"Финам" открыл торговую идею: продавать акции ВТБ с целью 62 руб

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции ВТБ с целью 62 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,03%, стоп-приказ: 74,05 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Согласно последним отчетным данным за два месяца 2025 года по МСФО, чистые процентные доходы банка сократились на 72,4% (г/г), чистая процентная маржа снизилась в 4 раза - до 0,6%, отмечают аналитики.

"С технической точки зрения котировки в нисходящем тренде формируют попытку пробоя уровня поддержки 72,02 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 74,05 руб. риск на портфель составит 0,44%. Соотношение прибыль/риск 1,76", - указывают в "Финаме".

ВТБ - российский универсальный коммерческий банк с государственным участием.

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