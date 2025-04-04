Рынок акций РФ на неделе упал к уровню начала года из-за затягивания решения украинского кризиса и на общемировом обвале на пошлинах США

Рынок акций РФ на неделе стабилизировался на ожиданиях прогресса в решении мирного урегулирования украинского конфликта, попытки подъема нивелировались локальной фиксацией прибыли игроками после прошедших телефонных переговоров президентов России и США, а также после пятничного заседания ЦБ РФ по ставке. Регулятор ожидаемо не стал менять ключевую ставку, но дал сигнал о ее возможном повышении, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели регулятора. Индекс МосБиржи на неделе поднимался до 3280 пунктов, после чего опустился ниже 3200 пунктов.

Рынок акций РФ на уходящей неделе ускорил снижение из-за сомнений инвесторов в быстром мирном урегулировании украинского конфликта, ожиданий пролонгации жесткой монетарной политики ЦБ РФ из-за сохраняющейся высокой инфляции, а также на фоне общемирового обвала фондовых площадок и нефти после объявления президентом США Дональдом Трампом новых пошлин на импорт. Индекс МосБиржи на неделе пробил рубежи 3000 и 2900 пунктов и протестировал 2800 пунктов, откатившись к уровню начала года, причем безостановочное снижение индикатора зафиксировано 13 дней подряд.

В период с 31 марта по 4 апреля индекс МосБиржи упал на 8,1% и составил 2781,97 пункта, индекс РТС потерял 8,7% и достиг 1039,88 пункта. Июньский фьючерс на нефть Brent за неделю обвалился на 11%, до $65,43 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю вырос на 0,6 рубля, до 84,2774 руб./$1.

Рынок акций РФ начал неделю со снижения из-за охлаждения геополитического оптимизма, угроз президента США Дональда Трампа ввести вторичные пошлины на российскую нефть, а также ухудшения внешней фондовой конъюнктуры; сдерживающим откат фактором выступила подросшая нефть (майский фьючерс на Brent в день экспирации поднялся до $74,7 за баррель). Индекс МосБиржи закрепился выше 3010 пунктов на фоне ослабления рубля после провала индикатора на старте утренней сессии к 2920 пунктам (минимум с начала февраля), лидировали в снижении акции "Русала" (-3,7%) и "НОВАТЭКа" (-3,3%). Курс доллара от ЦБ РФ вырос до 85,5 руб. (+1,82 рубля).

Чистая прибыль "НЛМК" (-0,3%) в 2024 году упала в 4,2 раза и составила 52,365 млрд рублей. Выручка при этом выросла на 5,5%, до 737,513 млрд рублей. Отчетность не является консолидированной и отражает результаты основной липецкой площадки группы.

В интервью телеканалу NBC Трамп заявил, что намерен ввести вторичные 25%-е пошлины на экспортируемую российскую нефть, если Москва не заключит соглашение по украинскому урегулированию. Он уточнил, что пойдет на этот шаг, если придет к выводу, что вина за отсутствие соглашения лежит на российской стороне. Трамп также сказал, что готов пойти на запрет иностранным компаниям, покупающим российскую нефть, вести бизнес в США. Трамп предупредил и Украину, что если Киев откажется от соглашения о добыче полезных ископаемых, то он столкнется с серьезными проблемами.

В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии конкретики в диалоге РФ-США по украинскому урегулированию, так как это растянутый во времени процесс. Также представитель Кремля заявил, что американские компании проявляют интерес к совместным с Россией проектам по добыче редкоземельных металлов, он является взаимным. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Россия и США начали дискуссии о проектах по редкоземельным металлам.

Нефть выросла на заявлениях Трампа по вторичным пошлинам на российскую нефть, а также его словах о вероятной мощной бомбардировке Ирана, если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения по иранской ядерной программе.

Совет директоров ПАО "ЭЛ5-Энерго" (-4%) рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года в условиях сохраняющейся на высоком уровне долговой нагрузки. В соответствии с целями компании в 2024 г. свободный денежный поток направлялся на снижение финансового долга, сообщила компания.

Совет директоров МКПАО "МД Медикал Груп" (МДМГ) (-3,6%, до 1021,8 рубля) рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить дивиденды за 2024 год в размере 22 рубля на обыкновенную акцию (закрытие реестра под выплаты 19 мая, ГОСА - 6 мая). Чистая прибыль МДМГ по итогам 2024 года выросла на 30,1%, до 10,2 млрд рублей.

Выросли в понедельник акции "ВУШ Холдинга" (+3,7%, до 208,45 рубля за штуку) после публикации финансового отчета компании по МСФО за 2024 год: чистая прибыль выросла на 2,4%, до 1,99 млрд рублей. Чистый долг на 31 декабря 2024 года составил 10,3 млрд рублей, соотношение чистого долга к EBITDA снизилось до 1,7х с 1,9х.

ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" (+1,2%) в 2024 году получило 10,034 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 2,3 раза меньше по сравнению с предыдущим годом.

Во вторник, на первых апрельских торгах, рынок акций РФ продолжил снижение после локальной коррекции, распродажи подогревались сохраняющимися опасениями затягивания процесса урегулировании конфликта на Украине, а также обсуждением ЕС 17-го пакета антироссийских санкций; сдерживающим фактором выступила подросшая нефть (июньский фьючерс на нефть Brent локально поднимался выше $75 за баррель). Индекс МосБиржи откатился ниже 2965 пунктов после утреннего роста выше 3040 пунктов; лидировали в откате акции "Газпрома" (-4,4%), упавшие к уровням 2-месячной давности. Курс доллара от ЦБ РФ снизился до 84,87 руб. (-0,63 рубля).

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил во вторник, что Россия пока не слышала от администрации США сигналов Киеву о прекращении конфликта на Украине, но серьезно воспринимает предлагаемые Вашингтоном решения.

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что верит в готовность президента РФ Владимира Путина достичь соглашения по Украине. По его словам, он не хочет вводить дополнительные пошлины на российскую нефть.

Группа компаний "О'Кей" (+8,3%) по итогам 2024 года увеличила EBITDA по МСФО на 20,3% (до 20,5 млрд рублей), чистая прибыль за год составила 2 млрд рублей против убытка в 2023 году.

В среду рынок акций РФ продолжил снижение под давлением продаж на фоне затянувшегося процесса мирного урегулирования военного конфликта вокруг Украины, рисков введения Западом новых антироссийских санкций, а также новостей Минфина РФ об отсутствии возможности новых льгот для нефтяников из-за роста акцизов на топливо; внешние рынки также просели в ожидании объявления президентом США Трампом новых пошлин. Индекс МосБиржи откатился ниже 2930 пунктов (минимум с начала февраля), лидировали в снижении акции Совкомбанка (-3,4%), "Аэрофлота" (-3,2%), ВТБ (-3,1%) и "Норникеля" (-3%).

Минфин РФ не видит возможности снижения налоговой нагрузки на нефтяные компании из-за роста акцизов на нефтепродукты, поскольку бюджет РФ утвержден на 3 года. Такое мнение высказал "Интерфаксу" замглавы Минфина Алексей Сазанов. Также он сообщил, что тема льготирования трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) нефти не будет обсуждаться, пока действует сделка ОПЕК+.

Менеджмент ПАО "РусГидро" (-0,9%) считает неправильным выплату дивидендов при текущей долговой нагрузке, заявил гендиректор компании Виктор Хмарин журналистам в кулуарах форума "Энергопром". Также Хмарин подтвердил журналистам, что "РусГидро" ведет переговоры о передаче электросетевых активов компании на Дальнем Востоке ПАО "Россети", это "не быстрый процесс, он во многом зависит от позиции ФАС".

Сенатор-республиканец Линдси Грэм и его коллега - демократ Ричард Блюменталь представили законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России, если она не согласится на прекращение огня с Украиной, сообщило издание The Hill. "Санкции против России предполагают введение пошлин для стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты", - говорится в пресс-релизе к законопроекту. Уточняется, что санкции предусматривают введение 500%-х пошлин.

Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин заявил в среду, что ситуация с индексом потребительских цен, если данные за весь март подтвердят недельные тренды, складывается ниже прогноза Банка России по инфляции на 2025 год (7-8%). Вместе с тем, по его словам, ЦБ РФ не исключает повышения ключевой ставки, если замедление инфляции будет идти темпами, не соответствующими прогнозам.

Вышедшие в среду вечером данные Росстата показали ускорение инфляции в РФ с 25 по 31 марта до 0,20% после 0,12% с 18 по 24 марта, и 0,06% с 11 по 17 марта. С начала месяца рост цен к 31 марта составил 0,55%, с начала года - 2,61%. Из данных за март этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 31 марта ускорилась до 10,24% с 10,06% на конец февраля.

В четверг рынок акций РФ после локального утреннего отскока вернулся к снижению на распродажах на фоне падения мировых фондовые площадок и нефти (фьючерс на нефть Brent упал ниже $70 за баррель) после объявления президентом США Дональдом Трампом новых импортных пошлин. Индекс МосБиржи упал ниже 2860 пунктов (минимум на закрытие торгов с середины января), причем индикатор завершил откатом 12-е торги подряд (с 19 марта индекс потерял 12,2%); лидерами падения выступили бумаги "ФосАгро" (-5,5%) и металлургов.

Россия не была включена в список стран, которые облагаются США ответными ввозными пошлинами, но не исключено, что она может столкнуться с новыми санкциями, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Глава РФПИ Дмитриев сообщил, что по поручению главы государства 2-3 апреля в Вашингтоне проводит встречи с представителями администрации президента США Трампа. По итогам встреч он пообещал дать краткие комментарии.

Динамика инфляции в России пока соответствует ожиданиям Банка России - она замедляется, но ситуация изменчива, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в Госдуме. Преждевременные действия могут привести к тому, что потом надо будет опять повышать ставку, поэтому лучше последовательно привести к ситуации, когда снизится инфляция, и на этой базе будут умеренные ставки для бизнеса, отметила глава ЦБ.

Президент США Трамп объявил в Белом доме в среду о решении ввести зеркальные пошлины в отношении иностранных торговых партнеров его страны. Трамп назвал эти пошлины "декларацией нашей экономической независимости" и представил таблицу, в которой указано, какие пошлины в среднем действуют в отношении США в других странах, и какие США вводят в ответ.

Так, согласно таблице, в Китае пошлины на продукцию США составляют в среднем 67%, а ответные американские пошлины будут на уровне 34%. Пошлины в ЕС оцениваются в 39%, ответные пошлины будут на уровне в 20%. Пошлины со стороны Японии - 46%, ответные пошлины со стороны США - 24%. Индийские пошлины на американские товары оценены в 52%, ответные пошлины - 26%. При этом Трамп пояснил, что установил базовый минимальный уровень пошлин в 10%.

Введенные США "взаимные" импортные пошлины в отношении товаров из большинства стран могут привести к снижению мировой торговли в 2025 году на 1% вместо роста на 3% по предыдущим прогнозам, говорится в распространенном в четверг заявлении генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалы.

На нефтяном рынке цены к вечеру в четверг ускорили падение на фоне новых пошлин США и новостях о планах ОПЕК+ по увеличению темпа наращивания нефтедобычи; цена фьючерса на Brent падала ниже $70 за баррель.

Восемь стран-участниц ОПЕК+ приняли решение ускорить снятие ранее принятых в объеме 2,2 млн баррелей в сутки (б/с) ограничений в добыче нефти и увеличить добычу с мая на 411 тыс. б/с, что эквивалентно трем ежемесячным надбавкам, говорится в пресс-релизе ОПЕК. ОПЕК напомнило, что это постоянное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от меняющихся условий. Следующая встреча восьми стран запланирована на 5 мая.

В пятницу рынок акций РФ остался под давлением продаж вместе с мировыми фондовыми площадками, также продолжила падение нефть (июньский фьючерс на Brent упал ниже $65,5 за баррель) после объявления импортных пошлин США. Индекс МосБиржи откатился ниже 2800 пунктов (уровень 3-месячной давности).

Глава РФПИ Дмитриев оценил свои встречи в США не как один, а как "три шага вперед" в нормализации отношений РФ и США. По его словам, в Москве надеются на прогресс в восстановлении прямого авиасообщения с США (эти заявления подогрели локальным спрос на акции "Аэрофлота").

Президент США Дональд Трамп заявил, что, в отличие от европейских лидеров, сможет добиться успешного взаимодействия с РФ по конфликту на Украине. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты хотят в ближайшее время увидеть прогресс по украинскому урегулированию, так как не заинтересованы в затягивании переговорного процесса. На вопрос о том, когда США смогут понять, серьезно ли Россия настроена на украинское урегулирование, Рубио ответил: "Вероятно, речь идет о неделях".

В период с 31 марта по 4 апреля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка оказались бумаги Московского кредитного банка (-14%), "Газпрома" (-14%), "ВСМПО-Ависма" (-13%); лучше рынка выглядели акции МКПАО "Лента" (+5%), ПАО "Группа Астра" (+1%), ПАО "ЕвроТранс" (+1%).

Рынок акций РФ на следующей неделе будет оценивать поступающие геополитические новости и свежую статистику Росстата по инфляции, при прогрессе в переговорном процессе США-РФ инвесторы могут начать откупать подешевевшие бумаги. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 2700-2900 пунктов, для индекса РТС - 1000-1150 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".