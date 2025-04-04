Рынок акций РФ на неделе упал к уровню начала года из-за затягивания решения украинского кризиса и на общемировом обвале на пошлинах США
Рынок акций РФ на уходящей неделе ускорил снижение из-за сомнений инвесторов в быстром мирном урегулировании украинского конфликта, ожиданий пролонгации жесткой монетарной политики ЦБ РФ из-за сохраняющейся высокой инфляции, а также на фоне общемирового обвала фондовых площадок и нефти после объявления президентом США Дональдом Трампом новых пошлин на импорт. Индекс МосБиржи на неделе пробил рубежи 3000 и 2900 пунктов и протестировал 2800 пунктов, откатившись к уровню начала года, причем безостановочное снижение индикатора зафиксировано 13 дней подряд.
В период с 31 марта по 4 апреля индекс МосБиржи упал на 8,1% и составил 2781,97 пункта, индекс РТС потерял 8,7% и достиг 1039,88 пункта. Июньский фьючерс на нефть Brent за неделю обвалился на 11%, до $65,43 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю вырос на 0,6 рубля, до 84,2774 руб./$1.
Рынок акций РФ начал неделю со снижения из-за охлаждения геополитического оптимизма, угроз президента США Дональда Трампа ввести вторичные пошлины на российскую нефть, а также ухудшения внешней фондовой конъюнктуры; сдерживающим откат фактором выступила подросшая нефть (майский фьючерс на Brent в день экспирации поднялся до $74,7 за баррель). Индекс МосБиржи закрепился выше 3010 пунктов на фоне ослабления рубля после провала индикатора на старте утренней сессии к 2920 пунктам (минимум с начала февраля), лидировали в снижении акции "Русала" (-3,7%) и "НОВАТЭКа" (-3,3%). Курс доллара от ЦБ РФ вырос до 85,5 руб. (+1,82 рубля).
Чистая прибыль "НЛМК" (-0,3%) в 2024 году упала в 4,2 раза и составила 52,365 млрд рублей. Выручка при этом выросла на 5,5%, до 737,513 млрд рублей. Отчетность не является консолидированной и отражает результаты основной липецкой площадки группы.
В интервью телеканалу NBC Трамп заявил, что намерен ввести вторичные 25%-е пошлины на экспортируемую российскую нефть, если Москва не заключит соглашение по украинскому урегулированию. Он уточнил, что пойдет на этот шаг, если придет к выводу, что вина за отсутствие соглашения лежит на российской стороне. Трамп также сказал, что готов пойти на запрет иностранным компаниям, покупающим российскую нефть, вести бизнес в США. Трамп предупредил и Украину, что если Киев откажется от соглашения о добыче полезных ископаемых, то он столкнется с серьезными проблемами.
В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии конкретики в диалоге РФ-США по украинскому урегулированию, так как это растянутый во времени процесс. Также представитель Кремля заявил, что американские компании проявляют интерес к совместным с Россией проектам по добыче редкоземельных металлов, он является взаимным. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Россия и США начали дискуссии о проектах по редкоземельным металлам.
Нефть выросла на заявлениях Трампа по вторичным пошлинам на российскую нефть, а также его словах о вероятной мощной бомбардировке Ирана, если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения по иранской ядерной программе.
Совет директоров ПАО "ЭЛ5-Энерго" (-4%) рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года в условиях сохраняющейся на высоком уровне долговой нагрузки. В соответствии с целями компании в 2024 г. свободный денежный поток направлялся на снижение финансового долга, сообщила компания.
Совет директоров МКПАО "МД Медикал Груп" (МДМГ) (-3,6%, до 1021,8 рубля) рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить дивиденды за 2024 год в размере 22 рубля на обыкновенную акцию (закрытие реестра под выплаты 19 мая, ГОСА - 6 мая). Чистая прибыль МДМГ по итогам 2024 года выросла на 30,1%, до 10,2 млрд рублей.
Выросли в понедельник акции "ВУШ Холдинга" (+3,7%, до 208,45 рубля за штуку) после публикации финансового отчета компании по МСФО за 2024 год: чистая прибыль выросла на 2,4%, до 1,99 млрд рублей. Чистый долг на 31 декабря 2024 года составил 10,3 млрд рублей, соотношение чистого долга к EBITDA снизилось до 1,7х с 1,9х.
ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" (+1,2%) в 2024 году получило 10,034 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 2,3 раза меньше по сравнению с предыдущим годом.
Во вторник, на первых апрельских торгах, рынок акций РФ продолжил снижение после локальной коррекции, распродажи подогревались сохраняющимися опасениями затягивания процесса урегулировании конфликта на Украине, а также обсуждением ЕС 17-го пакета антироссийских санкций; сдерживающим фактором выступила подросшая нефть (июньский фьючерс на нефть Brent локально поднимался выше $75 за баррель). Индекс МосБиржи откатился ниже 2965 пунктов после утреннего роста выше 3040 пунктов; лидировали в откате акции "Газпрома" (-4,4%), упавшие к уровням 2-месячной давности. Курс доллара от ЦБ РФ снизился до 84,87 руб. (-0,63 рубля).
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил во вторник, что Россия пока не слышала от администрации США сигналов Киеву о прекращении конфликта на Украине, но серьезно воспринимает предлагаемые Вашингтоном решения.
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что верит в готовность президента РФ Владимира Путина достичь соглашения по Украине. По его словам, он не хочет вводить дополнительные пошлины на российскую нефть.
Группа компаний "О'Кей" (+8,3%) по итогам 2024 года увеличила EBITDA по МСФО на 20,3% (до 20,5 млрд рублей), чистая прибыль за год составила 2 млрд рублей против убытка в 2023 году.
В среду рынок акций РФ продолжил снижение под давлением продаж на фоне затянувшегося процесса мирного урегулирования военного конфликта вокруг Украины, рисков введения Западом новых антироссийских санкций, а также новостей Минфина РФ об отсутствии возможности новых льгот для нефтяников из-за роста акцизов на топливо; внешние рынки также просели в ожидании объявления президентом США Трампом новых пошлин. Индекс МосБиржи откатился ниже 2930 пунктов (минимум с начала февраля), лидировали в снижении акции Совкомбанка (-3,4%), "Аэрофлота" (-3,2%), ВТБ (-3,1%) и "Норникеля" (-3%).
Минфин РФ не видит возможности снижения налоговой нагрузки на нефтяные компании из-за роста акцизов на нефтепродукты, поскольку бюджет РФ утвержден на 3 года. Такое мнение высказал "Интерфаксу" замглавы Минфина Алексей Сазанов. Также он сообщил, что тема льготирования трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) нефти не будет обсуждаться, пока действует сделка ОПЕК+.
Менеджмент ПАО "РусГидро" (-0,9%) считает неправильным выплату дивидендов при текущей долговой нагрузке, заявил гендиректор компании Виктор Хмарин журналистам в кулуарах форума "Энергопром". Также Хмарин подтвердил журналистам, что "РусГидро" ведет переговоры о передаче электросетевых активов компании на Дальнем Востоке ПАО "Россети", это "не быстрый процесс, он во многом зависит от позиции ФАС".
Сенатор-республиканец Линдси Грэм и его коллега - демократ Ричард Блюменталь представили законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России, если она не согласится на прекращение огня с Украиной, сообщило издание The Hill. "Санкции против России предполагают введение пошлин для стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты", - говорится в пресс-релизе к законопроекту. Уточняется, что санкции предусматривают введение 500%-х пошлин.
Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин заявил в среду, что ситуация с индексом потребительских цен, если данные за весь март подтвердят недельные тренды, складывается ниже прогноза Банка России по инфляции на 2025 год (7-8%). Вместе с тем, по его словам, ЦБ РФ не исключает повышения ключевой ставки, если замедление инфляции будет идти темпами, не соответствующими прогнозам.
Вышедшие в среду вечером данные Росстата показали ускорение инфляции в РФ с 25 по 31 марта до 0,20% после 0,12% с 18 по 24 марта, и 0,06% с 11 по 17 марта. С начала месяца рост цен к 31 марта составил 0,55%, с начала года - 2,61%. Из данных за март этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 31 марта ускорилась до 10,24% с 10,06% на конец февраля.
В четверг рынок акций РФ после локального утреннего отскока вернулся к снижению на распродажах на фоне падения мировых фондовые площадок и нефти (фьючерс на нефть Brent упал ниже $70 за баррель) после объявления президентом США Дональдом Трампом новых импортных пошлин. Индекс МосБиржи упал ниже 2860 пунктов (минимум на закрытие торгов с середины января), причем индикатор завершил откатом 12-е торги подряд (с 19 марта индекс потерял 12,2%); лидерами падения выступили бумаги "ФосАгро" (-5,5%) и металлургов.
Россия не была включена в список стран, которые облагаются США ответными ввозными пошлинами, но не исключено, что она может столкнуться с новыми санкциями, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
Глава РФПИ Дмитриев сообщил, что по поручению главы государства 2-3 апреля в Вашингтоне проводит встречи с представителями администрации президента США Трампа. По итогам встреч он пообещал дать краткие комментарии.
Динамика инфляции в России пока соответствует ожиданиям Банка России - она замедляется, но ситуация изменчива, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в Госдуме. Преждевременные действия могут привести к тому, что потом надо будет опять повышать ставку, поэтому лучше последовательно привести к ситуации, когда снизится инфляция, и на этой базе будут умеренные ставки для бизнеса, отметила глава ЦБ.
Президент США Трамп объявил в Белом доме в среду о решении ввести зеркальные пошлины в отношении иностранных торговых партнеров его страны. Трамп назвал эти пошлины "декларацией нашей экономической независимости" и представил таблицу, в которой указано, какие пошлины в среднем действуют в отношении США в других странах, и какие США вводят в ответ.
Так, согласно таблице, в Китае пошлины на продукцию США составляют в среднем 67%, а ответные американские пошлины будут на уровне 34%. Пошлины в ЕС оцениваются в 39%, ответные пошлины будут на уровне в 20%. Пошлины со стороны Японии - 46%, ответные пошлины со стороны США - 24%. Индийские пошлины на американские товары оценены в 52%, ответные пошлины - 26%. При этом Трамп пояснил, что установил базовый минимальный уровень пошлин в 10%.
Введенные США "взаимные" импортные пошлины в отношении товаров из большинства стран могут привести к снижению мировой торговли в 2025 году на 1% вместо роста на 3% по предыдущим прогнозам, говорится в распространенном в четверг заявлении генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалы.
На нефтяном рынке цены к вечеру в четверг ускорили падение на фоне новых пошлин США и новостях о планах ОПЕК+ по увеличению темпа наращивания нефтедобычи; цена фьючерса на Brent падала ниже $70 за баррель.
Восемь стран-участниц ОПЕК+ приняли решение ускорить снятие ранее принятых в объеме 2,2 млн баррелей в сутки (б/с) ограничений в добыче нефти и увеличить добычу с мая на 411 тыс. б/с, что эквивалентно трем ежемесячным надбавкам, говорится в пресс-релизе ОПЕК. ОПЕК напомнило, что это постоянное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от меняющихся условий. Следующая встреча восьми стран запланирована на 5 мая.
В пятницу рынок акций РФ остался под давлением продаж вместе с мировыми фондовыми площадками, также продолжила падение нефть (июньский фьючерс на Brent упал ниже $65,5 за баррель) после объявления импортных пошлин США. Индекс МосБиржи откатился ниже 2800 пунктов (уровень 3-месячной давности).
Глава РФПИ Дмитриев оценил свои встречи в США не как один, а как "три шага вперед" в нормализации отношений РФ и США. По его словам, в Москве надеются на прогресс в восстановлении прямого авиасообщения с США (эти заявления подогрели локальным спрос на акции "Аэрофлота").
Президент США Дональд Трамп заявил, что, в отличие от европейских лидеров, сможет добиться успешного взаимодействия с РФ по конфликту на Украине. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты хотят в ближайшее время увидеть прогресс по украинскому урегулированию, так как не заинтересованы в затягивании переговорного процесса. На вопрос о том, когда США смогут понять, серьезно ли Россия настроена на украинское урегулирование, Рубио ответил: "Вероятно, речь идет о неделях".
В период с 31 марта по 4 апреля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка оказались бумаги Московского кредитного банка (-14%), "Газпрома" (-14%), "ВСМПО-Ависма" (-13%); лучше рынка выглядели акции МКПАО "Лента" (+5%), ПАО "Группа Астра" (+1%), ПАО "ЕвроТранс" (+1%).
Рынок акций РФ на следующей неделе будет оценивать поступающие геополитические новости и свежую статистику Росстата по инфляции, при прогрессе в переговорном процессе США-РФ инвесторы могут начать откупать подешевевшие бумаги. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 2700-2900 пунктов, для индекса РТС - 1000-1150 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".