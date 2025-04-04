Инвесторам стоит присмотреться к акциям Яндекса, Х5 и Полюса - "Т-Инвестиции"

Инвесторам стоит присмотреться к акциям "Яндекса", "ИКС 5" (Х5) и "Полюса", говорится в комментарии аналитиков брокера "Т-Инвестиций".

"Российский рынок акций реагирует падением на продолжающееся снижение цен на нефть и риски глобальной рецессии, - отмечают эксперты. - Однако фундаментально для российских компаний, не занимающихся экспортом, мало что меняется. Напрямую пошлины Трампа и текущая геополитическая ситуация вряд ли коснутся многих российских компаний. Сейчас стоит присмотреться к бумагам "Яндекса", "ИКС 5" и "Полюса".

"Яндекс" продолжает занимать лидирующие позиции в своем секторе, указывают аналитики. "Несмотря на статус компании роста, российский IT-гигант делится с акционерами прибылью, - подчеркивают они. - Чтобы получить дивиденды в размере 80 рублей на бумагу, купить акции нужно до 27 апреля включительно. Наш таргет по бумагам - 5300 рублей (потенциальный апсайд - 26%)".

"ИКС 5" как защитный актив снижается слабее индекса, а в будущем, по мнению стратегов брокера, защитит в случае реализации негативных сценариев в экономике. Уже летом компания выплатит спецдивиденд в размере 648 рублей на акцию. Целевая цена аналитиков - 3850 рублей за акцию. Потенциальный рост на горизонте года - 17%.

"Полюс" может вырасти, так как цены на золото - традиционный "островок стабильности" на фоне снижающихся цен на сырье, - прогнозируют эксперты. - Золотодобытчик также в ближайшем будущем выплатит дивиденды в размере 73 рублей на бумагу. Чтобы получить выплаты, купить акции нужно до 24 апреля включительно. Наш таргет по акциям "Полюса" - 2350 рублей (апсайд - 35%)".

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