Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций Софтлайна на уровне 130 руб

Freedom Finance Global подтверждает прогнозную стоимость акций ПАО "Софтлайн" на уровне 130 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Натальи Мильчаковой.

Компания представила подтвержденную аудитором отчетность за 2024 год по МСФО, зафиксировавшую рост оборота на 32% (до 120,6 млрд руб.) при повышении скорректированной EBITDA на 58% (до 7,08 млрд руб.), констатирует эксперт.

Чистая прибыль компании, согласно уточненной оценке, составила 2,6 млрд, а не 1,8 млрд руб., что на 15% ниже аналогичного показателя 2023 года. "Предполагаем, что корректировка этого показателя объясняется переоценкой справедливой стоимости находящихся на балансе "Софтлайна" финансовых инструментов", - указывает Мильчакова.

Долговая нагрузка по NetDebt/EBITDA составила вполне комфортные 0,9 (норма для сектора - 2-2,5).

Менеджмент эмитента подтвердил прогнозы на 2025 год, предполагающие оборот как минимум 150 млрд руб. при скорректированной EBITDA в диапазоне 9,5-10 млрд руб.

"Не исключаем, что из-за активного приобретения стартапов долговая нагрузка компании приблизится к 2", - пишет аналитик в обзоре.

"Напомним, что ранее руководство "Софтлайна" анонсировало дивиденд за 2024 год в объеме 1 млрд руб., что эквивалентно 38% его чистой прибыли по МСФО, - отмечает Мильчакова. - Дивидендная политика эмитента предполагает распределение между акционерами не менее 25% чистой прибыли. В случае одобрения рекомендации компания выплатит по 2,5 руб. на акцию с доходностью около 2,3%".

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