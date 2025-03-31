"Финам" повысил рейтинг акций ФосАгро до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций "ФосАгро" с "держать" до "покупать" с сохранением целевой цены на уровне 7400 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста около 15,3%, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Акции понизились вместе со всем рынком на волне разочарований низкими темпами мирного урегулирования, - отмечает аналитик Алексей Калачев. - При этом мы считаем, что компания не несет каких-либо новых существенных санкционных рисков и продолжит увеличивать производство, общую реализацию и экспорт продукции".

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