S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5650-5780п в четверг - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5650-5780 пунктов в течение торговой сессии четверга при повышенной волатильности, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Сакен Исмаилов.

Фьючерсы на основные американские фондовые индексы торгуются в небольшом плюсе, на внешних площадках наблюдается разнонаправленная динамика, отмечает эксперт в комментарии. Биржи Японии, Южной Кореи и Австралии ушли на отрицательную территорию. Рынки Гонконга и Индии выросли. Быстро меняющиеся планы Белого дома в отношении внешнеторговой политики усиливают неопределенность, что, на взгляд Исмаилова, заставляет инвесторов пересматривать свои ориентиры по глобальной торговле и экономическому росту.

Баланс рисков на предстоящую сессию аналитик оценивает как нейтральный и прогнозирует повышенную волатильность, ориентируясь на колебания S&P 500 в диапазоне 5650-5780 пунктов.

"С технической точки зрения S&P 500 опять ушел ниже 200-дневной скользящей средней, - констатирует стратег. - Его динамика указывает на наличие сильного сопротивления в области 5780-5790 пунктов. Сегодня "быкам" необходимо удержаться выше 5700. Если это не удастся, бенчмарк вновь опустится ниже всех ключевых скользящих средних, а покупатели окажутся в уязвимом положении. В этом случае нисходящее движение может ускориться с вероятным откатом индекса широкого рынка к поддержке на отметке 5600".

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