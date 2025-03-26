Прогнозная цена акций Ленты - 1613 руб. - ПСБ

Прогнозная стоимость акций МКПАО "Лента" на горизонте года находится на уровне 1613 рублей за штуку, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Высоко оцениваем результаты эмитента за 2024 год, который не только нарастил показатели, но и существенно снизил долговую нагрузку", - отмечает эксперт.

Выручка выросла во многом благодаря экспансии приобретенной в октябре 2023 года сети "Монетка" и увеличения продаж в сопоставимых магазинах, указывает Крылова. За счет снижения доли общехозяйственных и административных расходов в выручке "Лента" нарастила рентабельность EBITDA.

"На 2025 год таргет по выручке - 1 трлн руб., полагаем, что он будет выполнен за счет фокуса на магазинах "у дома" и "дрогери" (приобретение "Улыбки радуги" в конце прошлого года), а также сохранения хорошо оправдавшей себя стратегии развития супермаркетов. Наш таргет на двенадцать месяцев - 1613 руб." - пишет эксперт ПСБ в обзоре.

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