Акции ВК пока непривлекательны для покупок - "Мои Инвестиции"

Акции МКПАО "ВК" в настоящее время непривлекательны для покупок, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Эмитент объявил допэмиссию (компания планирует привлечь до 115 млрд руб. для сокращения долговой нагрузки; вопрос будет рассмотрен собранием акционеров 30 апреля 2025 года) и опубликовал результаты за 2024 год, которые мы оцениваем как очень слабые. Также ВК ожидает улучшения ситуации в текущем году: скорр. EBITDA больше 10 млрд руб. Несмотря на это, пока мы считаем акции непривлекательными", - указывают эксперты в комментарии.

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