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19 марта 2025 года 15:35

Рубль днем корректируется вниз на фиксации прибыли по итогам состоявшихся накануне переговоров между лидерами РФ и США

Москва. 19 марта. Китайский юань дорожает на Московской бирже днем в среду; рубль корректируется вниз на фиксации прибыли по итогам двухчасовых телефонных переговоров президентов России и США, состоявшихся во вторник.

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею американского коллеги Дональда Трампа о месячном моратории на удары по энергоинфраструктуре, наносимые обеими сторонами украинского конфликта.

Кроме того, по сообщениям пресс-службы Кремля, в рамках усилий по завершению украинского кризиса "создаются российская и американская экспертные группы".

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,5385 руб., что на 31,95 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 2,24 рубля, до 83,54 руб./$1; контракт EURRUBF поднялся на 2,12 рубля, до 90,69 руб./EUR1.

Краткосрочные фундаментальные факторы создают основу для укрепления рубля, говорится в обзоре аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Рубль ранее резко укрепился на ожиданиях позитивного исхода переговоров между главами США и РФ. После визита официальных лиц США в Москву в прессе не появлялось негативных новостей - диалог продолжается, надежды на конструктивные результаты сохраняются, - пишет эксперт "БКС МИ" Кирилл Кононов. - В понедельник рубль мог получить дополнительный импульс от новостей о переуступке российских ценных бумаг от европейских инвесторов американским".

Фундаментальные факторы, пусть и краткосрочные, на взгляд аналитика, создают основу для дальнейшего укрепления рубля. "Предложение валюты со стороны экспортеров остается стабильно высоким из-за высоких ставок и вялого кредитования. Появляются признаки замедления экономики и импорта, спрос на валюту остается слабым. Месячная инфляция в феврале замедлилась с 1,2% до 0,8%. Несколько позитивных факторов для рубля играют одновременно, поэтому курс может быть намного крепче, чем 96 рублей за доллар США, заложенных в бюджет", - прогнозирует Кононов.

В ближайшие два дня будут определены даты и состав участников следующих контактов России и США, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Как раз в эти часы, и сегодня, и завтра, будут дополнительные согласования точных дат следующих контактов и составов. И потом уже после согласования мы сможем вам при необходимости дать информацию", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, когда можно ожидать следующих контактов России и США. Он уточнил: "Пока еще работа продолжается".

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил телеканалу Fox News, что американскую делегацию на переговорах с РФ по Украине будут представлять советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио.

По его словам, "нам нужно проработать некоторые детали, обсуждение начнется в воскресенье в Джидде".

Президент США Дональд Трамп в интервью The Washington Examiner назвал свой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным "очень хорошим".

"Это был очень хороший телефонный разговор", - сказал Трамп. Он считает, что урегулирование ситуации на Украине "произойдет довольно быстро" при условии, что Москва и Киев придут к согласию.

Цены на нефть слабо снижаются в среду на ожиданиях смягчения санкций против нефтяного сектора России после сообщений о прогрессе в урегулировании российско-украинского конфликта, достигнутом в результате телефонных переговоров президентов США и РФ.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $70,55 за баррель, что на 0,01% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени также на 0,01%, до $66,89 за баррель.

Снижению рынка в среду также способствуют данные Американского института нефти (API), показавшие рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,593 млн баррелей.

Официальный доклад о запасах энергоносителей будет обнародован министерством энергетики США в среду в 17:30 мск.

Инвесторы ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится вечером в среду. Снижение процентных ставок обычно способствует оживлению экономической активности, что поддерживает спрос на нефть. Между тем, большинство экспертов ожидают, что ФРС оставит процентные ставки без изменений, на уровне 4,25-4,5%.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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