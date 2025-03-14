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14 марта 2025 года 19:00

Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 14 марта. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). Суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились. Исключение составили лишь облигации РФ с погашением в 2026 году, которые существенно снизились в цене, а их доходность, соответственно, заметно выросла.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 10 марта была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки американских гособлигаций в понедельник умеренно подросли на фоне активизировавшегося спроса глобальных инвесторов на защитные активы, каковыми традиционно выступают US Treasuries, в условиях возросшей рыночной волатильности на опасениях относительно перспектив экономики Соединенных Штатов.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что американской экономике предстоит пережить "переходный период". "Будет переходный период, поскольку мы принимаем очень масштабные меры, - сказал Трамп, отвечая на вопрос о вероятности рецессии в США в ходе интервью Fox News. - Мы собираемся вернуть Америке богатство. На это потребуется некоторое время, но думаю, все будет отлично для нас". Тем временем министр финансов США Скотт Бессент отметил, что "мы стали зависимы от государственных расходов, и нам потребуется период детоксикации".

Динамика цен как отечественных евробондов, так и американских гособлигаций 11-12 марта не имела ярко выраженной направленности - колебания котировок в целом были незначительными на фоне неоднозначных и противоречивых новостей. Так, президент США Трамп во вторник сообщил, что поручил министерству торговли увеличить еще на 25 процентных пунктов пошлины на импортируемые из Канады в США сталь и алюминий после введения канадской провинцией Онтарио экспортных пошлин на электричество. Однако позднее президент сигнализировал о готовности пересмотреть повышение пошлин после того, как власти Онтарио объявили о приостановке 25%-х пошлин на поставляемое в США электричество.

В свою очередь, министерство труда США в середине недели сообщило, что потребительские цены (индекс CPI) в Соединенных Штатах в феврале увеличились на 2,8% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с январскими 3%. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,9% в прошлом месяце, по данным Trading Economics.

Котировки российских еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен US Treasuries - участники рынка оценивали новую порцию опубликованных в США макроэкономических данных.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 2 тыс. - до 220 тыс., сообщается в опубликованном 13 марта отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 222 тыс., а не 221 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 225 тыс.

Цены производителей (индекс PPI) в США в феврале не изменились по сравнению с январем, согласно официальным данным. Это худшая динамика за семь месяцев. В январе показатель повысился на 0,6%. В годовом выражении цены выросли на 3,2% после подъема на 3,7% месяцем ранее. Эксперты ожидали роста на 0,3% месяц к месяцу и на 3,3% год к году.

В последний день недели котировки US Treasuries умеренно подросли, отыграв тем самым снижение предыдущего дня, а сектор российских еврооблигаций вновь пребывал в безыдейном состоянии. Индекс потребительского доверия в США в марте уменьшился до 57,9 пункта по сравнению с 64,7 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Мартовское значение является минимальным с ноября 2022 года. Аналитики в среднем ожидали снижения индекса до 63,1 пункта, по данным Trading Economics.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году за прошедшую неделю выросли в цене на 0,1%, подорожав до 70,08% от номинала (их доходность опустилась на 39 базисных пунктов, составив 8,89% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году не изменился в цене, которая, как и неделей ранее, составила 30,94% от номинала (его доходность увеличилась на 4 базисных пункта - до 17,21% годовых). Облигации с погашением в 2042 году подорожали за пять дней на 0,12%, до 65,9% от номинала (доходность не изменилась, составив 9,73% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился всего на 1 базисный пункт).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году потеряли в стоимости 3,5%, подешевев до 67,27% от номинала (их доходность выросла на 415 базисных пунктов и составила 41,21% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 0,08%, до 68,21% от номинала (доходность увеличилась на 19 базисных пунктов, составив 22,24% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая, как и неделей ранее, составила 66,72% от номинала (их доходность выросла на 7 базисных пунктов, составив 15,89% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за пять дней на 0,01%, до 66,86% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Внимание глобальных инвесторов на следующей неделе будет приковано к очередному двухдневному заседанию ФРС США (18-19 марта) и заявлениям представителей американского регулятора относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.

Кв аш


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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