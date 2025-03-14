Дивиденды Татнефти за 4К24 составят от 22,6 руб. до 29,6 руб./акцию - "Эйлер АТ"

Дивиденды "Татнефти" за четвертый квартал 2024 года могут составить от 22,6 рубля до 29,6 рубля на акцию, говорится в материале старшего аналитика "Эйлер Аналитические Технологии" Андрея Полищука.

"Результаты эмитента за второе полугодие прошлого года по МСФО превзошли консенсус-прогноз и наши ожидания", - отмечает эксперт.

Если "Татнефть" направит на выплаты акционерам 60% чистой прибыли, то, по оценке "Эйлер Аналитические Технологии", размер дивидендов за четвертый квартал 2024 года составит 22,6 руб. на акцию. Если же коэффициент отчислений составит 70%, то дивиденды достигнут 29,6 руб. на акцию, указывает Полищук.

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