Прогнозная цена акций "Ренессанс страхование" до конца 2025г - 145 руб. - Freedom Finance Global

Прогнозная стоимость акций "Ренессанс страхование" до конца текущего года составляет 145 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

Бумаги эмитента вышли в лидеры роста на российском рынке в среду, подорожав на 1,09%, до 135,48 рубля, констатирует эксперт.

Позитивную динамику котировок бумаг обеспечили публикации сильного отчета по МСФО и операционных результатов за 2024 год, новости о планируемых дивидендах, а также общий высокий спрос на акции компаний, работающих на внутреннем рынке, обусловленный укреплением рубля, отмечает Мильчакова.

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