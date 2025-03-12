Потенциал роста акций Аэрофлота ограничен - "Цифра брокер"

Потенциал роста акций "Аэрофлота" ограничен, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Аэрофлот" опубликовал операционные результаты за февраль. Пассажиропоток авиакомпаний группы сократился на 2,3% по сравнению с 2024 годом и составил 3,6 млн пассажиров, коэффициент занятости пассажирских кресел снизился на 0,2 п.п. до 89%.

"Ухудшение динамики объясняется календарными причинами - високосным 2024 годом и отсутствием дополнительных праздничных выходных дней в феврале текущего года, - отмечают эксперты в комментарии. - Ключевой предпосылкой для повышения котировок акций "Аэрофлота" может стать ослабление геополитических рисков, что позволит нарастить пассажиропоток посредством открытия южных аэропортов России и восстановления международного авиасообщения с недружественными сегодня странами, а также нормализовать ситуацию с покупкой и обслуживанием воздушных судов".

Однако пока фактического прогресса в геополитике не наблюдается, а у авиаперевозчика опережающими темпами растут операционные расходы, поэтому аналитики считают справедливой стоимость акций на уровне 85 руб., что предполагает ограниченный потенциал роста от текущих уровней.

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