Цена акций РусАла пока может сохранить опережающую индекс Мосбиржи динамику - БКС Экспресс

Котировки акций "РусАла" пока могут сохранить опережающую бенчмарк широкого рынка акций динамику, говорится в обзоре эксперта Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс.

"Бумаги возвращаются на максимумы февраля - краткосрочно курс легко может превзойти пики зимы на уровне 43,8 рубля за штуку. Если расширить горизонт, то в рамках весны не исключено и обновление максимумов 2024 года, под 46 рублей за штуку. Санкции ЕС, предложение экспортировать российский металл в США, регуляторные ограничения на производство в Китае и ралли расписок в Гонконге - факторы за рост котировок на Московской бирже. Опережающая динамика бумаг производителя алюминия относительно бенчмарка широкого рынка акций пока может сохраниться", - пишет аналитик.

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