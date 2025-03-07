.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Мосбиржи и банка "Санкт-Петербург"
.
07 марта 2025 года 12:52
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Мосбиржи и банка "Санкт-Петербург"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций "Московской биржи" и банка "Санкт-Петербург", сообщается в материале аналитика Андрея Шарова. "Несмотря на более слабые, чем ожидалось, результаты за IV квартал 2024 года, Мосбиржа заработала рекордную прибыль за год - 79,2 млрд руб. (+30% г/г). По нашим прогнозам, дивиденды составят 22,6 руб. на акцию. К текущей цене дивидендная доходность может составить 10,1%, - указывает эксперт. - Мы сохраняем позитивный взгляд на акции эмитента. Текущий мультипликатор P/E на базе нашего прогноза прибыли на 2025 год составляет 7,4х против среднеисторического значения 10,7х". Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" за 2024 год достигла рекордных 50,8 млрд руб. (+7,3% г/г) благодаря росту чистых процентных доходов на 39% г/г, констатирует Шаров. "Банк - бенефициар высоких процентных ставок в экономике из-за структуры пассивов с высокой долей счетов до востребования. Результаты сильные, но ожидаемое снижение ставок в экономике в 2025 году может привести к сжатию процентной маржи и снижению чистых процентных доходов. Сохраняем позитивный взгляд - текущая оценка P/E 2024п 3,7х против среднеисторического значения 3,8х", - пишет аналитик инвесткомпании в обзоре. Также Шаров отмечает, что с учетом высокого норматива достаточности и прибыли за 2024 год банк "Санкт-Петербург" может направить на выплату дивидендов 30 руб. на обыкновенную акцию, дивидендная доходность может составить 7,6%. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-МОСБИРЖА/САНКТ/ПЕТЕРБУРГ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
07 марта 2025 года 19:30
Рынок акций РФ на уходящей неделе продолжил рост на ожиданиях ослабления геополитических рисков после начала переговорного процесса между США и Россией для завершения конфликта вокруг Украины. Индекс МосБиржи на неделе протестировал рубеж 3300 пунктов, обновив максимум с мая 2024 года, после чего скорректировался; индекс РТС поднялся выше 1170 пунктов (пик с июня 2024г) на фоне укрепления рубля. читать дальше
.07 марта 2025 года 19:23
Рубль в пятницу повысился в паре с юанем на фоне уверенного роста цен на нефть и перед выходными днями
Москва. 7 марта. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль укрепился перед выходными днями и на фоне уверенно дорожающей нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 12,132 руб., что на 14,1 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.07 марта 2025 года 19:14
Москва. 7 марта. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). Суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились. читать дальше
.07 марта 2025 года 19:00
Рубль в пятницу повысился в паре с юанем на фоне уверенного роста цен на нефть и перед выходными днями
Москва. 7 марта. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль укрепился перед выходными днями и на фоне уверенно дорожающей нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 12,132 руб., что на 14,1 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.07 марта 2025 года 18:50
Акции "НОВАТЭКа" привлекательны для покупки на среднесрочную перспективу, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Котировки" НОВАТЭКа" на фоне общего снижения на российском фондовом рынке растут на 0,25% в преддверии запланированного на 11 марта заседания совета директоров,... читать дальше
.07 марта 2025 года 17:52
Возможно обновление индексом Мосбиржи максимумов года на следующей неделе, говорится в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ). "Индекс Мосбиржи на этой неделе перешел к консолидации в районе 3200 пунктов, - отмечают эксперты банка. - Рынок уверен в скором прогрессе по мирному урегулированию... читать дальше
.07 марта 2025 года 16:50
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Sempra Energy с прогнозной стоимостью на уровне $76,5 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова. Потенциал роста составляет 10%. "После выхода неудачного отчета за 4-й квартал 2024 года акции Sempra обвалились до уровней... читать дальше
.07 марта 2025 года 16:14
"Финам" подтверждает рейтинг акций Costco Wholesale Corp. на уровне "продавать" с целевой ценой $620 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 40% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Дороговизна акций - ключевая причина негативного взгляда на акции... читать дальше
.07 марта 2025 года 15:37
Москва. 7 марта. Китайский юань перешел к снижению после утреннего роста на Московской бирже днем в пятницу. Рубль развернулся вверх и повышается перед выходными днями и на фоне уверенно дорожающей нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 12,1995 руб., что на 7,35 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.07 марта 2025 года 15:35
Прогнозный диапазон для пары рубль/юань на следующую неделю составляет 12,2-12,8 руб./юань - УК "Первая"
Прогнозный диапазон для пары рубль/юань на следующую неделю составляет 12,2-12,8 руб./юань, для пары рубль/доллар - 89-93 руб./$1, говорится в комментарии аналитика УК "Первая" Натальи Ващелюк. "На неделе позиции рубля несколько ослабли, а динамика валютного рынка стала более стабильной, -... читать дальше
.07 марта 2025 года 15:08
Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5650-5820 пунктов на торгах в пятницу при высокой волатильности котировок, считает аналитик Freedom Finance Global Вячеслав Ободников. "Фьючерсы на основные индексы американских акций демонстрируют боковую динамику, - отмечает эксперт в комментарии. -... читать дальше
.07 марта 2025 года 14:36
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции банка "Санкт-Петербург" с целевой ценой 455 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,8%, стоп-приказ: 372 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики... читать дальше
.07 марта 2025 года 14:01
Котировки среднесрочных и долгосрочных рублевых гособлигаций могут продолжить рост, несмотря на отсутствие фундаментальных оснований, считает аналитик Альфа-бнака Мария Радченко. Позитивные эмоции долговых инвесторов, помимо надежд на быстрое урегулирование конфликта, поддерживают спекуляции об... читать дальше
.07 марта 2025 года 14:00
Рынок акций РФ днем растет на надеждах сокращения рисков геополитики, продолжили падение акции Юнипро
Москва. 7 марта. Рынок акций РФ днем в пятницу растет на ожиданиях снижения геополитических рисков, инвесторы оценивают поступающие новости и заявления относительно урегулирования конфликта вокруг Украины; поддержку также оказывает отскочившая вверх нефть (фьючерс на Brent отыграл рубеж $70 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся выше 3230 пунктов, лидерами роста выступают акции ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+3,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3%) и "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (+2%); продолжили падение акции "Юнипро" (MOEX: UPRO) из-за предстоящих высоких капзатрат компании, что может негативно отразиться на дивидендах. читать дальше
.07 марта 2025 года 13:28
Вероятен существенный рост предложения длинных рублевых гособлигаций на аукционах Минфина РФ и сокращение предложения флоатеров, считает аналитик Альфа-банка Мария Радченко. "Амбициозный план по размещению ОФЗ в 2025 году (4,8 трлн руб. при погашении в размере 1,4 млрд руб.), насколько мы... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.