Акции МТС-банка могут вырасти до 1650 руб. до конца текущего года - Freedom Finance Global

Акции МТС-банка могут вырасти до 1650 рублей до конца текущего года, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Банк опубликовал неоднозначные финансовые результаты по МСФО за 4 квартал и 12 месяцев 2024 года, отмечается в комментарии эксперта. Так, чистая прибыль банка в 2024 году снизилась на 1% до 12,4 млрд руб. Чистые процентные доходы банка выросли на 15,8% до 41,6 млрд руб., а чистые комиссионные доходы увеличились в прошедшем году на 11% до 31,7 млрд руб.

"Рост доходов МТС-банка в 2024 году был, прежде всего, связан с ростом кредитного портфеля после резервов на 10,9% с начала года до 385,8 млрд руб. и с развитием сервисов повседневного обслуживания клиентов-физлиц", - указывает Мильчакова.

По итогам прошедшего года капитал МТС-банка увеличился на 47,4% до 112,4 млрд руб. Показатель чистой процентной маржи у банка по итогам года сократился с 9,2% в 2023 году до 8% из-за роста ключевой ставки ЦБ РФ и ужесточения монетарной политики.

"Однако в 2024 году у банка снизился показатель стоимости риска с 7,7% до 7,5% благодаря эффективной системе скоринга, разработанной в сотрудничестве с цифровой экосистемой МТС, - подчеркивает аналитик инвесткомпании. - Несмотря на небольшое снижение чистой прибыли в 2024 году, у инвесторов сохраняются ожидания выплаты дивидендов по итогам года, так как ранее руководство банка не исключало начала с 2025 года дивидендных выплат. Мы полагаем, что до конца текущего года акции МТС-банка могут вырасти до 1650 рублей за бумагу".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.