Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 6 марта. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе существующих рисков сохранения высоких процентных ставок в России в течение продолжительного периода времени, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Инфляция в РФ за неделю с 25 февраля по 3 марта 2025 года составила 0,15% после 0,23% с 18 по 24 февраля, 0,17% с 11 по 17 февраля, 0,23% с 4 по 10 февраля, 0,16% с 28 января по 3 февраля, сообщил в среду Росстат. С начала месяца рост цен к 3 марта составил 0,06%, с начала года - 2,09%. Из данных за конец февраля - начало марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 3 марта ускорилась до 10,15% с 10,11% на 24 февраля (9,92% на конец января), если ее высчитывать из недельной динамики, и до 10,09% с 10,07% на 24 февраля, если ее высчитывать из среднесуточных данных за февраль и март 2024 года.

Американские фондовые индексы выросли более чем на 1% в среду, в том числе за счет повышения котировок акций автопроизводителей. Белый дом заявил, что предоставит General Motors (SPB: GM), Ford Motor (SPB: F) и Stellantis освобождение от импортных пошлин сроком на один месяц для автомобилей, ввозимых в страну в рамках соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой. Значительная часть производственных мощностей этих автомобильных компаний находится в Канаде и Мексике, в связи с чем введенные ранее президентом США Дональдом Трампом импортные пошлины на поставки из этих двух стран могли вызвать значительное повышение стоимости машин.

Азиатские рынки акций в основном растут на торгах в четверг вслед за подъемом Уолл-стрит накануне, инвесторы оценивают статданные и другие новости. В Японии и Южной Корее активно дорожают акции сталелитейных компаний. Пекин примет меры для снижения производства стали в Китае, заявила Национальная комиссия по развитию и реформам (National Development and Reform Commission) в ходе Всекитайского собрания народных представителей, однако масштабов снижения не уточнила. Власти КНР накануне также анонсировали размещение специальных облигаций местных органов власти на сумму 4,4 трлн юаней ($605,6 млрд) для инвестиций в инфраструктуру и иные отрасли, а также специальных государственных бондов на 1,3 трлн юаней, причем 300 млрд юаней из последней суммы пойдет на субсидирование потребительских расходов.

На этом фоне китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 1%, гонконгский Hang Seng - 2,8%. Японский Nikkei 225 увеличивается на 0,8%. Значение южнокорейского индекса Kospi поднимается на 0,5%. Инфляция в Южной Корее в феврале замедлилась до 2% по сравнению с максимальными за полгода 2,2% месяцем ранее, согласно опубликованным в четверг официальным данным. Рынок в среднем ожидал снижения инфляции до 1,95%. Вместе с тем австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял по итогам торгов 6 марта 0,6%.

В свою очередь цены на нефть повышаются в четверг после резкого снижения по итогам предыдущей сессии. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $69,64 за баррель, что на 0,49% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на 2,5%, до $69,30 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 0,5%, до $66,64 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на 2,9%, до $66,31 за баррель. Как Brent, так и WTI завершили торги в среду на минимумах с 10 сентября.

Давление на нефтяной рынок оказывают ожидания ослабления экономической активности в мире на фоне торговых войн, начатых президентом США Дональдом Трампом, а также сигналы роста предложения на рынке. Ранее на этой неделе страны ОПЕК+ подтвердили планы постепенного сворачивания действовавших ранее добровольных ограничений на добычу нефти. Между тем еженедельные данные министерства энергетики США, опубликованные накануне, показали рост запасов нефти в стране. Коммерческие запасы на прошлой неделе увеличились на 3,614 млн баррелей - до 433,775 млн баррелей. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал их повышение на 900 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,6 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 33,139 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 14,81 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 5 марта вырос на 0,1% и составил 109,37 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,13%, поднявшись до 1013,6 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Новотранс-001Р-03" (+1%), "Сбербанк-001Р-SBER25" (+0,83%) и "Ростелеком-002P-01R" (MOEX: RTKM) (+0,65%), а в лидерах снижения - облигации "ДОМ.РФ-001P-13R" (-0,29%), "РЖД-001P-01R" (-0,29%) и "Газпромбанк-001Р-18Р" (-0,28%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) завершило размещение 5-летних облигаций серии 001P-10 с офертой через 1,5 года объемом 4 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 28 февраля. В ходе маркетинга книга была переподписана в два раза, а объем займа был увеличен с 3 млрд рублей до 4 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 24% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 26,82% годовых, купоны ежемесячные.

ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) завершило размещение облигаций серии БО-005Р-03 со сроком обращения 1,5 года объемом 42,4 млрд рублей. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред 200 базисных пунктов. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

ООО "ЭкономЛизинг" завершило размещение 3-летних облигаций серии 001Р-08 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 27% годовых, по выпуску предусмотрен call-опцион через 2 года и ежемесячные купоны.

ООО "Балтийский лизинг" (OKPO code: 50875927) 6 марта начнет размещение годовых облигаций серии БО-П13 объемом 500 млн рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 4 марта без премаркетинга. По выпуску предусмотрены ежемесячные плавающие купоны, которые будут определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России (без премии).

ПАО "Ростелеком" 6 марта c 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на выпуск 2-летних облигаций серии 001Р-15R объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 19,50% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 21,34% годовых. Техразмещение запланировано на 12 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

АО "Новосибирскавтодор" в начале марта планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии БО-03 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 26% годовых, что соответствует доходности к call-опциону через 1,5 года (в дату выплаты 18-го купона) на уровне не выше 29,34% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на середину марта. Минимальная заявка при первичном размещении - 1,4 млн рублей. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

АО "Атомэнергопром" 12 марта c 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 2-летних облигаций серии 001P-04 объемом до 20 млрд рублей. Купоны плавающие и ежемесячные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не выше 270 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 17 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

ООО "Совкомбанк лизинг" 14 марта c 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии БО-П09 с офертой через 6 месяцев объемом не менее 3 млрд рублей. Купоны плавающие и ежемесячные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Ориентир спреда - не выше 200 базисных пунктов. По займу предусмотрена амортизационная система погашения: по 4,17% от номинала будет погашено в даты выплаты 2-10-го купонов, по 2,40% от номинала в даты выплат 11-35-го купонов и 2,47% номинала в дату выплаты 36-го купона. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N8.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 9-го купона бессрочных облигаций серии 001Б-07 объемом 10 млрд рублей на уровне 17,51% годовых. РЖД разместили выпуск в декабре 2020 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,25% годовых. Ставка 2-20-го купонов установлена в размере премии 175 базисных пунктов к 7-летним ОФЗ. Номинал одной бумаги - 1 млн рублей. По бумагам каждые 5 лет с момента начала обращения предусмотрены call-опционы. Длительность 1-го купонного периода - 275 дней, далее купоны полугодовые. Структура выпуска предполагает, что после 2-го колл-опциона (через 10 лет) и каждые последующие пять лет купоны будут пересматриваться. Через 10 лет после размещения и каждые последующие пять лет step-up составит 95 базисных пунктов.

ООО "Городской супермаркет" (операционная компания сети "Азбука вкуса") выкупила по оферте 597 тыс. 457 облигаций серии БО-П02, или 59,7% эмиссии. Десятилетний выпуск на 1 млрд рублей был размещен в июне 2023 года по ставке квартального купона 10,25% годовых. Ставки 9-12-го купонов установлены на уровне 21% годовых.

АО "Русская контейнерная компания) (РКК) допустило фактический дефолт по выплате 8-го купона облигаций серии БО-01 на сумму 11,8 млн рублей, сообщил "Юнитек сервис" - представитель владельцев облигаций по выпуску (ПВО). ПВО информирует о наступлении у владельцев бумаг права требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций. Дата возникновения основания требования - 4 марта 2025 года (очередной купон должен был быть выплачен 18 февраля 2025 года). Эмитент обязан погасить облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее семи рабочих дней с даты получения соответствующего требования. Выпуск 3-летних облигаций на 250 млн рублей был размещен в феврале 2023 года. Ставка квартального купона установлена на уровне 19% на весь срок обращения. РКК с декабря 2023 года допустила уже целую череду технических дефолтов по всем выпускам облигаций в обращении. В январе 2025 года был допущен первый фактический дефолт при выплате купона по облигациям серии БО-03, однако в течение двадцати дней компания исполнила обязательства по его выплате.

"Борец Капитал", эмитент облигаций нефтесервисной компании "Борец", перечислил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 150,96 млн рублей для выплаты купона по биржевым бондам серии 001P-02. Это выпуск с плавающей ставкой, купон по нему выплачивается ежемесячно. НРД в своем сообщении подтвердил получение средств для выплаты купона. Ранее компания сообщала, что купон по этому выпуску не будет выплачен в срок из-за обеспечительных мер, наложенных судом в рамках иска Генпрокуратуры.