Цена акций Сбербанка может вырасти до 360-380 руб. в течение года - "Мои Инвестиции"

"Мои Инвестиции" позитивно оценивают акции Сбербанка, ожидают роста их стоимости до 360-380 рублей за штуку в течение года, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

Эмитент опубликовал отчетность за 2024 год по МСФО, которая совпала с ожиданиями рынка и была достаточно сильной, констатируют эксперты.

Банк оставил без изменений ранее озвученные цели на 2025 год: ожидает роста ЧКД на 7-10%, сохранения рентабельности капитала выше 22%, отмечают аналитики телеграм-канала.

"Мы позитивно смотрим на акции Сбербанка, ожидаем роста цены до 360-380 руб. в течение двенадцати месяцев", - пишут эксперты.

Ключевые предстоящие события, как указывают они: публикация результатов за февраль 2025 года по РСБУ (11 марта) и объявление дивидендов за 2024 год (середина апреля, прогноз аналитиков телеграм-канала "Мои Инвестиции" - 35 руб./акцию, доходность - 11%).

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