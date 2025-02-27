Рынок акций РФ в четверг сбавил темпы снижения благодаря заявлениям Путина, индекс МосБиржи просел к 3230п

Москва. 27 февраля. Рынок акций РФ в четверг сбавил темпы коррекционного снижения из-за фиксации прибыли игроками, локальную поддержку оказали заявления президента РФ Владимира Путина о том, что первые контакты с новой администрацией США вселяют определенные надежды на восстановление межгосударственных отношений; негативным фактором для рынка остаются ожидания пролонгации жесткой монетарной политики ЦБ РФ из-за высокой инфляции. Индекс МосБиржи завершил дневную сессию в районе 3230 пунктов на фоне ослабления рубля; в лидерах снижения выступили акции "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (-5,1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-4,6%) и ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-4,5%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3232,65 пункта (-1,3%, днем индекс падал в район 3190 пунктов), индекс РТС - 1161,23 пункта (-3,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 28 февраля, составил 87,6967 руб. (+1,77 рубля).

Первые контакты с новой администрацией США вселяют надежды, американские партнеры демонстрируют прагматизм и желание отказаться от старых клише, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Есть встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений, на постепенное решение колоссального объема накопившихся системных стратегических проблем в мировой архитектуре", - сказал Путин в четверг на расширенном заседании коллегии ФСБ. Он отметил, что именно эти проблемы "в свое время спровоцировали и украинский, и другие региональные кризисы".

Путин также выступил за создание неделимой системы европейской безопасности, "которая действительно обеспечит баланс и взаимный учёт интересов".

Чистый убыток ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-4%) по РСБУ в 2024 г. составил 13,4 млрд руб. против чистой прибыли 32,67 млрд руб. годом ранее, говорится в отчете компании. Выручка составила 242,88 млрд руб. (+12%).

Подешевели также акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-3,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1% и -0,7% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1% и -1,6% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%).

Сбербанк в 2024 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 4,8% - до 1 трлн 580,3 млрд руб. по сравнению с 1 трлн 508,6 млрд руб. за 2023 год, говорится в сообщении кредитной организации. Чистая прибыль в IV квартале 2024 года сократилась на 1,8% - до 353,1 млрд руб.

Результаты оказались хуже консенсус-прогноза аналитиков, предполагавшего рост чистой прибыли в 2024 году на 5,3% - до 1 трлн 589,3 млрд руб., в IV квартале - на 0,7%, до 362,1 млрд руб.

Сбербанк в 2024 году выполнил все поставленные перед менеджментом цели, восстановил достаточность капитала до уровня, необходимого для выплаты дивидендов, сообщил президент - председатель правления Герман Греф на конференц-звонке. По его словам, за 2024 год дивиденды будут выплачены в полном объеме (50% от прибыли).

Сбербанк сохранил прогнозы по основным финансовым показателям на 2025 год, по-прежнему ждет рентабельность капитала свыше 22%, следует из презентации кредитной организации.

Подорожали в четверг акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%).

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что сделку по завершению конфликта на Украине удастся заключить, однако он не может этого гарантировать, так как со сделками бывают "удивительные вещи".

Также Трамп сообщил журналистам, что российской стороне придется пойти на уступки, чтобы достичь урегулирования. Он также заверил, что постарается, чтобы соглашение "было хорошим для Украины". При этом Трамп отметил, что не видит смысла давать Киеву американские гарантии безопасности, так как этим должна заниматься Европа. По его словам, в рамках урегулирования США не планируют предлагать ослабление американских санкций против РФ.

Кроме того, Трамп заявил, что Украина не сможет вступить в НАТО, отметив, что, по его мнению, именно перспектива вступления страны в альянс стала одной из причин нынешнего конфликта.

Тем временем опубликованные накануне еженедельные данные Росстата о росте потребительских цен в России показали сохранение высоких темпов инфляции, что предполагает пролонгацию жесткой монетарной политики ЦБ. Так, с 18 по 24 февраля 2025 года инфляция составила 0,23% после 0,17% с 11 по 17 февраля, также 0,23% с 4 по 10 февраля и 0,16% с 28 января по 3 февраля. С начала месяца рост цен к 24 февраля составил 0,7%, с начала года - 1,94%.

Из данных за 24 февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ ускорилась до 10,11% с 10% на 17 февраля (9,92% на конец января), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Банк России отмечает возможный разворот проинфляционных факторов, в частности, прекращение роста напряженности на рынке труда, но нужно будет еще оценить устойчивость этих трендов, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече банков с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

Кроме того, по её словам, строительная отрасль может переждать замедление ипотеки, у нее есть накопленный запас прибыли, а граждане при покупке жилья стали чаще использовать собственные средства.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи в четверг продолжил коррекцию вниз. Отсутствие важных новостей, связанных с переговорами по решению украинского конфликта, данные Росстата об ускорении недельной инфляции и общая техническая перегретость рынка после мощного ралли сказались на динамике рынка. Рубль при этом перешел к ослаблению, а нефть пыталась восстановить ценовой рост.

На внешнем контуре становится тревожнее: тема тарифов и обострения торговых отношений США и Китая, а также других стран продолжает накалять обстановку. Китайские власти готовятся к ответным шагам. Статистика не принесла сюрпризов - оценка ВВП США за IV квартал совпала с прогнозом аналитиков, отмечает эксперт.

В пятницу в США будет раскрыта информаций по потребительским расходам и доходам населения за январь. На российском рынке в конце недели операционные и финансовые результатов по МСФО за 2024 г. сообщит "Интер РАО", а совет директоров "Аэрофлота" обсудит стратегию группы до 2030 года и дивидендную политику. В условиях геополитической неопределенности приближение выходных может обусловить сдержанную активность участников торгов. Прогноз по индексу МосБиржи на 28 февраля - 3180-3330 пунктов, считает Шепелев.

Рубль начал постепенно терять позиции после волны масштабного усиления. Из числа факторов поддержки ушел налоговый период - основные продажи валюты уже состоялись. Также немного снизился уровень геополитической эйфории: судя по новостям, процесс сближения позиций РФ и США по украинскому вопросу может оказаться более долгим и сложным, чем рассчитывали инвесторы. Кроме того, вступают в силу санкции против нефтяного экспорта, объявленные США в начале года. Можно ожидать постепенного движения курса валют к экономически более обоснованным уровням: 90-94 руб./$1 и выше 12,5 руб./юань, заключил представитель "БКС МИ".

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, рынок акций РФ продолжает находиться под давлением продавцов на текущей неделе из-за отсутствия реальных действий относительно снижения эскалации вокруг Украины. Прошедшие в Стамбуле переговоры между представителями России и США по устранению препятствий работы диппредставительств на текущий момент остаются без комментариев.

Выходящие годовые операционные и финансовые отчетности влияют на динамику акций отдельных эмитентов. Сбербанк рекордно отчитался по МСФО за 2024 год, Ozon (MOEX: OZON) (-4,1%) также раскрыл годовые результаты. Ozon нарастил выручку на 45%, на фоне высоких процентных ставок и активного развития финтеха существенно выросли процентные доходы (+250%), операционный денежный поток прибавил 242% и превысил 286 млрд руб. При этом Ozon получил очередной годовой убыток в 59,4 млрд руб., а рост GMV в 2025 году ожидается на уровне 35%, отметил Федосов.

Под давлением находились акции "АЛРОСА" в преддверии выхода в пятницу отчета по МСФО. Консенсус аналитиков предполагает снижение EBITDA во втором полугодии на 67%, а также отрицательный FCF. В "минусе", но лучше рынка торговались акции "Интер РАО" - аналитики ожидают, что в 2024 году компания заработала 153,3 млрд рублей чистой прибыли по МСФО (отчет также выйдет в пятницу), отметил Федосов.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Саид Керимханов, рынок акций РФ все еще остается под давлением продаж на фоне отсутствия существенных новостей об урегулировании украинского конфликта, а также неопределенности по ужесточению ЦБ РФ денежно-кредитной политики в условиях ускорения инфляции.

Индекс МосБиржи на дневном графике находится выше 50-дневной экспоненциальной средней и вблизи уровня перекупленности. Предполагается, что в ближайшее время коррекция рынка вниз продолжится, а уровнем поддержки выступит отметка в 3000 пунктов, считает Керимханов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, цены на нефть пытаются расти после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичные. Российскому рынку акций, однако, может недоставать позитивных геополитических новостей.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI восстанавливаются от достигнутых накануне годовых минимумов $71,96 и $68,39 за баррель соответственно, в том числе после отзыва Трампом лицензии на добычу нефти в Венесуэле, что вынудит к концу июля прекратить свою деятельность на территории страны компанию Chevron.

На западных фондовых площадках в четверг не наблюдалось единства в настроениях. Градус торговой напряженности увеличивается, а Трамп подтвердил реальность введения пошлин, в том числе в отношении ЕС. Для индексов МосБиржи и РТС ближайшими поддержками выступают уровни 3185 пунктов и 1165 пунктов на фоне рисков затяжного процесса мирных переговоров по Украине, в том числе ввиду сохранения жесткой позиции Европы, считает Кожухова.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, распродажи акций усилились с вечера среды после оглашения данных Росстата по инфляции, которая в годовом выражении выросла до 10,11% с 10%. При таких цифрах о денежно-кредитном послаблении речи не идет, наоборот, Банк России может рассматривать дальнейшее повышение ставки, полагает эксперт.

Также снизился градус позитива и в геополитике: пока непонятно, когда начнутся встречи по Украине, и высказывания из-за океана теперь более противоречивы. На таком информационном фоне коррекция перекупленного рынка акций выглядит логичной, ее целью является снижение индекса МосБиржи в район 3000 пунктов, где расположен незакрытый "гэп" от 13 февраля, считает эксперт.

"Но мы не уверены, что эта цель реализуется. Вполне возможно, индикатор вернется в боковик около 3300 пунктов. В данной ситуации инвесторам стоит продолжать занимать выжидательную позицию и быть готовыми к пополнению портфелей акциями в случае падения индекса к 3000 пунктам либо при формировании новой восходящей волны", - считает Антонов.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi снизился на 0,7%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng просел на 0,3%), также нет единого вектора в Европе (индекс FTSE подрос на 0,6%, CAC 40, DAX просели на 0,02-1,1%) и в США (к 18:50 МСК индексы S&P 500 и Dow подросли на 0,1-0,9%, Nasdaq просел на 0,5%).

Экономика США в IV квартале 2024 года увеличилась на 2,3% в пересчете на годовые темпы, согласно пересмотренным данным министерства торговли страны. Таким образом, оценка темпов экономического роста не изменилась по сравнению с предварительно объявленным уровнем. Аналитики, принимавшие участие в опросах Trading Economics и MarketWatch, также не ожидали пересмотра.

На нефтяном рынке в четверг цены растут на усилении обеспокоенности по поводу недостатка предложения после отзыва президентом США выданного компании Chevron разрешения на импорт и экспорт нефтепродуктов из Венесуэлы.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $73,91 за баррель (+1,9% и -0,7% в среду), цена апрельских фьючерсов на WTI - $70,01 за баррель (+2% и -0,5% накануне).

Президент США Трамп отменил достигнутое при Байдене ослабление ограничений по венесуэльской нефти, объяснив это тем, что Каракас не выполнил свою часть договоренностей и медленно принимает выдворяемых из Штатов нелегалов.

Chevron экспортировала из Венесуэлы около 240 тыс. баррелей нефти в сутки, что соответствует примерно четверти всего нефтяного производства этой страны. Возвращение ограничений не позволит компании продолжать эту деятельность, пишут американские СМИ.

Перспектива урегулирования российско-украинского конфликта оказывала давление на нефтяной рынок последние недели. Трейдеры полагают, что снижение напряженности в регионе может привести к возобновлению поставок из РФ.

Понижательное влияние на нефтяные цены оказывают также перспективы введения новых пошлин на импорт президентом США Трампом и их потенциальные последствия для экономической активности.

Накануне Трамп подтвердил намерение ввести пошлины на импорт в Штаты товаров из Евросоюза. Европейская комиссия заявила в ответ, что намерена "жестко и безотлагательно" отреагировать на возведение любых барьеров, препятствующих свободной и справедливой торговле.

Во "втором эшелоне" на МосБирже упали акции ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (-5,4%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-5%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-4,8%), расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (-4,8%), акции "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-4,7%).

Выручка Fix Price в IV квартале 2024 года выросла на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года и составила 87,7 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль уменьшилась на 17,6%, до 7,1 млрд рублей.

Выручка оказалась на уровне консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал её рост на 7,4%, до 87,7 млрд рублей. Чистая прибыль оказалась выше ожиданий - аналитики предполагали снижение показателя на 21,9%, до 6,7 млрд рублей.

Выросли акции "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+13,6%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+9,8%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+9,8%), акции ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+6,6%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 18:50 МСК составил 120,26 млрд рублей (из них 15,75 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 14,46 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 10,35 млрд рублей на акции "Т-Технологии").