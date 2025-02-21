Прогнозная цена акций Яндекса на горизонте года - 5300-5500 руб. - "Мои Инвестиции"

"Мои Инвестиции" сохраняют положительную оценку акций МКПАО "Яндекс", прогнозная стоимость бумаги на горизонте года составляет 5300-5500 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

Эмитент ждет в 2025 году роста выручки более чем на 30% и скорр. EBITDA не менее 250 млрд руб., отмечают эксперты.

Менеджмент "Яндекса" планирует вынести на рассмотрение совета директоров выплату дивидендов в размере 80 руб./акцию (дивдоходность - чуть меньше 2%).

"Сохраняем положительный взгляд на "Яндекс", мультипликатор 6,6x EV/EBITDA 2025 предполагает дисконт к российским технологическим компаниям на уровне 20%. Наш целевой уровень цены акций на двенадцать месяцев - 5300-5000 рублей", - указывают аналитики телеграм-канала.

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