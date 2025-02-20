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Главная / Мнения аналитиков / Рост акций фармацевтических компаний носит спекулятивный характер - "Т-Инвестиции"
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20 февраля 2025 года 11:26
Рост акций фармацевтических компаний носит спекулятивный характер - "Т-Инвестиции"
Рост низколиквидных акций фармацевтических компаний носит спекулятивный характер, полагают аналитики "Т-Инвестиций". "Инновационная биофармацевтическая компания "Промомед" опубликовала нейтральные операционные результаты за 2024 год. За неделю до отчета акции "Промомеда" выросли более чем на 15,5%. Схожая динамика наблюдалась и в других бумагах представителей фармакологического сектора. Мы считаем, что рост акций компаний-производителей медикаментов, как и в декабре, носит спекулятивный характер. Это низколиквидные и очень волатильные бумаги. Тем не менее сектор выглядит неплохо на фоне повышенной инфляции и роста доходов населения", - пишут эксперты брокера. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ПРОМОМЕД-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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