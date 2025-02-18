"АКБФ" рекомендует покупать акции РусАгро с целевой ценой 348,13 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует покупать обыкновенные акции "РусАгро" с целевой ценой 348,13 рубля за бумагу с горизонтом инвестирования 1 год и потенциальной доходностью 61%, сообщается в комментарии аналитиков.

"Безотносительно к кратко- и среднесрочным нерыночным рискам, сельскохозяйственные активы "РусАгро" позволяют инвесторам делать ставку на долгосрочный рост спроса на аграрное сырье, - отмечают аналитики. - На фоне информации о стимулирующих мерах КНР, принимая во внимание развитие экспорта свинины в Китай и активность компании в сфере слияний и поглощений, оценка долгосрочного роста выручки существенно улучшена. Среднегодовой прирост выручки "РусАгро" в 2024-2031гг оценивается в 31%, что значительно выше 24% в 2013-2023гг".

Однако, на взгляд экспертов, существенным негативным фактором в последние годы оставалась сложная геополитическая обстановка вблизи госграницы РФ, где расположены сахарные заводы, элеваторы и значительная часть земельного банка "РусАгро". Из-за этого в августе дисконт - поправка на риски вложений в бумаги "РусАгро" была повышена до 25%, и на данный момент сохраняется.

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