Акции Сургутнефтегаза, Магнита и РусАла будут интересны на текущей неделе - "БКС МИ"

Акции "Сургутнефтегаза", "Магнита" и "РусАла" будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Василий Буянов.

"Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" сильно отстают от рынка: бумаги проигнорировали взрывной рост на позитивных геополитических новостях, - отмечает эксперт в комментарии. - Однако этому есть объяснение: резкое укрепление курса до 90 руб./$1 негативно сказалось на котировках компании, которая, как полагает рынок, до сих пор располагает огромным долларовым запасом. Ожидаем, что рубль скоро вновь начнет слабеть. Текущие уровни в акциях "Сургутнефтегаз"-ап привлекательны благодаря сильному уровню поддержки в районе 57 руб. Считаем, что к концу недели акции будут торговаться в диапазоне 59,5-60 рублей".

Несмотря на бурный рост котировок, акции "Магнита" все равно отставали от рынка, и такая динамика, на взгляд Буянова, дает запас для дальнейшего роста - акции не перешли в зону перекупленности. Аналитик ожидает, что к концу недели акции "Магнита" будут торговаться в диапазоне 5150-5210 рублей.

"Акции "РусАла" после ралли скорректировались сильнее других, - отмечает стратег инвесткомпании. - При этом бумага растет в цене с середины декабря, и пока причин для завершения восходящего тренда не видно. Коррекция помогла бумагам снять перекупленность, а после пятничного роста на индикаторе схождения/расхождения скользящих средних появился новый сигнал на покупку. Ожидаем, что к концу недели акции "РусАла" будут торговаться в диапазоне 37,55-38,44 руб.".

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