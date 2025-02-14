"Финам" повысил прогнозную цену обыкновенных акций Сургутнефтегаза до 35,7 руб

"Финам" повысил прогнозную цену обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" c 32,2 руб. до 35,7 руб. за штуку, сохранив рейтинг "покупать". "Префам" присвоена целевая цена 63,5 руб. за бумагу и рейтинг "держать", сообщается в материале инвесткомпании.

Предполагаемый потенциал роста на горизонте года составляет 23,5% и 8,7% соответственно.

"Повышение целевой цены связано с ростом кубышки и более благоприятной конъюнктурой на российской рынке, - пишет аналитик Сергей Кауфман. - "Сургутнефтегаз" является одним из бенефициаров повышенных процентных ставок в РФ, так как около 20% от многомиллиардной кубышки размещены в рублях. Обращает на себя внимание и практически рекордный дисконт обыкновенных акций к размеру кубышки, что делает их интересными для покупки. Привилегированные акции в ближайшие два года могут быть среди лидеров по дивидендной доходности в сценарии ослабления рубля до конца года. В то же время на фоне нестабильности высоких дивидендов мы сохраняем нейтральный взгляд на "префы".

"Сургутнефтегаз" - одна из крупнейших нефтяных компаний в Российской Федерации. Основные направления деятельности - нефтегазодобыча, нефтепереработка и розничная реализация.

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