Вероятен рост стоимости акций РусГидро до 1 руб. на горизонте трех лет - Freedom Finance Global

Вероятен рост стоимости акций "РусГидро" до 1 руб. на горизонте трех лет, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Акции "РусГидро" в ходе торгов 11 февраля теряют 6,5% стоимости. Драйвером снижения для котировок стала новость о планах правительства РФ ввести мораторий на выплату дивиденда до 2028 года, а часть распределяемых среди акционеров прибылей направить на погашение заимствований и финансирование инвестпрограммы. Предполагаем, что в дальнейшем дополнительным фактором давления станет спекулятивный интерес к продаже акций", - пишет эксперт.

В случае принятия моратория на дивиденд котировки "РусГидро" до конца текущего месяца могут опуститься в диапазон 0,48-0,5 руб., попускает Чернов. В перспективе ближайших трех лет, по мере стабилизации финансового состояния компании, аналитик прогнозирует рост стоимости этой бумаги до 1 руб.

"Так как 62,2% акций "РусГидро" принадлежит государству, приостановка дивидендных выплат вызовет сокращение доходов федерального бюджета, дефицит которого в январе, по предварительным данным Минфина, составил 1,7 трлн руб., или 0,8% ВВП, - указывает эксперт инвесткомпании. - Этот объем в 14 раз превышает сумму, зафиксированную годом ранее. Плановый показатель дефицита на текущий год составляет 1,173 трлн руб. Таким образом, целевой уровень превышен почти на треть из-за роста расходов в январе на 74% г/г. Учитывая это, не могу исключать введения для "РусГидро" дополнительных налогов следом за временным запретом на дивидендные выплаты, чтобы обеспечить поступление средств в бюджет".

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