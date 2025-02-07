"Финам" подтверждает рейтинг акций ConocoPhillips на уровне "держать"

"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций ConocoPhillips и целевую цену $108,7 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 8,8% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Финансовые результаты ConocoPhillips за четвертый квартал оказались немного лучше ожиданий рынка, - отмечает аналитик Сергей Кауфман. - Кроме того, нефтяник завершил приобретение крупной нефтегазовой компании Marathon Oil, что может положительно сказаться на будущих результатах. В то же время, по прогнозам менеджмента, доходность выплат акционерам у ConocoPhillips на горизонте 12 месяцев составит только 7,8%, что, на наш взгляд, является недостаточно высоким значением для роста акций".

ConocoPhillips - третья по капитализации американская нефтегазовая компания, уступающая по размерам лишь международным мейджорам ExxonMobil и Chevron. Особенностью ConocoPhillips является фокус на сегменте разведки и добычи.

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