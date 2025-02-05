Цена нефти находится под воздействием разнонаправленных факторов - БКС Экспресс

Котировки нефти марки Brent в настоящее время находятся под воздействием разнонаправленных факторов, говорится в материале аналитика Людмилы Рокотянской на портале БКС Экспресс.

"Техническая картина теперь дает нам три точки для отрисовки линии молодого тренда. Он может дать поддержку котировкам в зоне $74,5-75 за баррель. Сопротивлением на пути роста выступает 200-дневная скользящая средняя - $77,47 за баррель", - указывает эксперт.

Рокотянская отмечает, что на цену "черного золота" воздействуют разнонаправленные факторы.

Против играет ухудшение торговых отношений между США и Китаем - это фактор, который в долгосрочной перспективе может привести к сокращению деловой активности и снижению спроса на энергоресурсы. Также некоторое давление на цены во вторник оказали данные API о недельном приросте запасов нефти в США.

На стороне роста цен - санкции. Во-первых, обращает внимание аналитик инвесткомпании, вероятно сокращение морских поставок российской нефти в связи с последними ограничениями США. Во-вторых, прозвучали угрозы обнуления экспорта иранской нефти. В-третьих, есть еще венесуэльская нефть, про которую рано или поздно Дональд Трамп тоже вспомнит, говорится в материале эксперта.

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