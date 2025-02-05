.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Цена нефти находится под воздействием разнонаправленных факторов - БКС Экспресс
.
05 февраля 2025 года 12:53
Цена нефти находится под воздействием разнонаправленных факторов - БКС Экспресс
Котировки нефти марки Brent в настоящее время находятся под воздействием разнонаправленных факторов, говорится в материале аналитика Людмилы Рокотянской на портале БКС Экспресс. "Техническая картина теперь дает нам три точки для отрисовки линии молодого тренда. Он может дать поддержку котировкам в зоне $74,5-75 за баррель. Сопротивлением на пути роста выступает 200-дневная скользящая средняя - $77,47 за баррель", - указывает эксперт. Рокотянская отмечает, что на цену "черного золота" воздействуют разнонаправленные факторы. Против играет ухудшение торговых отношений между США и Китаем - это фактор, который в долгосрочной перспективе может привести к сокращению деловой активности и снижению спроса на энергоресурсы. Также некоторое давление на цены во вторник оказали данные API о недельном приросте запасов нефти в США. На стороне роста цен - санкции. Во-первых, обращает внимание аналитик инвесткомпании, вероятно сокращение морских поставок российской нефти в связи с последними ограничениями США. Во-вторых, прозвучали угрозы обнуления экспорта иранской нефти. В-третьих, есть еще венесуэльская нефть, про которую рано или поздно Дональд Трамп тоже вспомнит, говорится в материале эксперта. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-АНАЛИТИКА
.
05 февраля 2025 года 13:22
"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "Аренадата" с прогнозной стоимостью 210 рублей за штуку, что подразумевает потенциал роста 28% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков брокера. Эксперты оценивают операционные результаты эмитента за 2024 год как нейтральные. Выручка по... читать дальше
.05 февраля 2025 года 12:21
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя"), сообщается в материале аналитиков. Эмитент опубликовал позитивные операционные результаты за IV квартал и весь 2024 год, констатируют эксперты. Выручка за IV... читать дальше
.05 февраля 2025 года 11:56
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет позитивную оценку перспектив акций "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя"), говорится в комментарии аналитика Марии Лукиной. "МД Медикал Груп" опубликовала сильные операционные результаты за 4К24, - отмечает эксперт. - Выручка... читать дальше
.05 февраля 2025 года 11:35
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную цену акций "Московской биржи" на уровне 250 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии эксперта банка Евгения Локтюхова. "Торговая площадка опубликовала данные по оборотам за январь, которые не преподнесли сюрприза. Компания успешно... читать дальше
.05 февраля 2025 года 11:11
Высоки риски возвращения цены нефти к уровню $75 за баррель Brent, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург". "Инвесторы продолжили отыгрывать геополитические новости, умеренную поддержку котировкам нефти в моменте оказывают новости об ужесточении давления США на Иран, что несет риски для... читать дальше
.05 февраля 2025 года 10:47
"Финам" сохраняет рейтинг акций Lam Research на уровне "покупать" с целевой ценой на уровне $87,6 за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 9%, сообщается в материале инвесткомпании. "Lam Research успешно завершила календарный 2024 год, и менеджмент компании ожидает сохранения позитивной... читать дальше
.05 февраля 2025 года 10:34
Москва. 5 февраля. Китайский юань растет на Московской бирже утром в среду, рубль заметно дешевеет в паре с юанем на фоне роста спроса на валюту со стороны импортеров. читать дальше
.05 февраля 2025 года 10:27
Вероятно закрепление курса пары рубль/юань в диапазоне 13,3-13,7 руб./юань к концу недели, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "Накануне биржевые котировки рубля снова ушли ниже из диапазона 13,3-13,7 руб. /юань, - констатирует аналитик. - Движение, вероятно, было сформировано... читать дальше
.05 февраля 2025 года 10:06
Рынок акций вошел в зону покупки, и наиболее безопасными на данный момент выглядят акции финансового сектора, говорится в комментарии говорится в материале руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова. "Утренний отскок на рынке акций во вторник не... читать дальше
.05 февраля 2025 года 09:57
Москва. 5 февраля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе существующих рисков сохранения высоких процентных ставок в России в течение продолжительного периода времени, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.05 февраля 2025 года 09:47
"Финам" подтверждает целевую цену акций Intel Corp. на уровне $21,8 за штуку, что соответствует рейтингу "держать" и потенциалу роста на 12,4%, сообщается в материале инвесткомпании. "Несмотря на неплохие результаты за 4-й квартал 2024 года, мы сохраняем осторожный взгляд на перспективы Intel, -... читать дальше
.05 февраля 2025 года 09:26
Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит торговаться в "боковике" в среду, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). "Индекс Мосбиржи на утренней сессии вторника отыгрывал позитив после временного смягчения "тарифов Трампа", в моменте было выше 2947 пунктов. На основной сессии продажи... читать дальше
.05 февраля 2025 года 09:19
Фондовые индексы США выросли вслед за техсектором и нефтепроизводителями. Фондовые индексы Китая и Гонконга снижаются, остальная Азия в плюсе. Нефть умеренно дешевеет, Brent торгуется у $75,8 за баррель. читать дальше
.05 февраля 2025 года 09:11
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - индекс деловой активности в секторе услуг Китая за январь от Caixin (04:45 МСК); - окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы (11:15-12:30... читать дальше
.04 февраля 2025 года 19:33
Индекс МосБиржи снизился во вторник на 0,3%, индекс РТС вырос на 1,1% благодаря укреплению рубля, подорожали металлурги и золотодобытчики
Москва. 4 февраля. Российские фондовые индексы по итогам основных торгов вторника продемонстрировали разнонаправленную динамику - индекс МосБиржи умеренно снизился за день, в то время как индекс РТС завершил сессию в плюсе благодаря укреплению рубля; более уверенно чувствовали себя ценные бумаги металлургических и золотодобывающих компаний на фоне обновления ценами на золото своих максимальных уровней. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.