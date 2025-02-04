ПСБ понизил прогнозную цену акций Северстали до 1370 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) понизил прогнозную стоимость акций "Северстали" до 1370 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков.

"Результаты эмитента за 4К24 оказались хуже наших ожиданий. Компания предпочла наращивать инвестиционную активность в условиях ухудшения рыночной конъюнктуры, что вкупе с консолидацией А ГРУПП ударило по рентабельности, - отмечают эксперты. - Учитывая отсутствие долга, "Северсталь" может позволить себе продолжить реализацию инвестпрограммы даже при сохранении умеренно неблагоприятной конъюнктуры рынков металлопроката и дальнейшем снижении маржинальности".

"Фундаментально бизнес остается сильным и дешевым, но в сегодняшних реалиях акции не очень интересны: дивидендов не будет, а роста показателей компании до улучшения ситуации в строительной отрасли и на мировых рынках стали ждать не приходится, - указывается в обзоре экспертов банка. - Мы понижаем оценку прогнозной стоимости акций "Северстали" на горизонте двенадцати месяцев до 1370 рублей за штуку".

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