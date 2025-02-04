"Финам" подтверждает рейтинг акций "Инарктики" на уровне "покупать" с целевой ценой 820 рублей на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 24%, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Операционные результаты компании за 2024 год оказались лучше наших прогнозов - выручка компании увеличилась на 10,5% г/г и достигла рекордного уровня 31,5 млрд руб. Мы не ждали, что компания сумеет так сильно повысить цены на собственную продукцию, чтобы компенсировать падение объемов, - пишет аналитик Игнат Иванов. - Однако текущее увеличение ценника затрудняет его дальнейший рост в 2025 году. Поэтому на фоне все еще низких объемов товарной рыбы в воде мы видим потенциал роста выручки в 2025 и 2026гг ограниченным и сохраняем целевую цену на неизменном уровне".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.