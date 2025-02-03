Вероятны колебания S&P; 500 в диапазоне 5900-6020п в понедельник - Freedom Finance Global

Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5900-6020 пунктов на торгах в понедельник при повышенном уровне волатильности, говорится в материале аналитика инвестиционной компании Freedom Finance Global Рафаэля Мкртчана.

"Торги на европейских и азиатских фондовых площадках проходят в минусе. Фьючерсы на американские индексы остаются в красной зоне, - отмечает эксперт. - На предстоящую сессию прогнозируем повышенную внутридневную волатильность на фоне упомянутого выше введения тарифов. Баланс рисков оцениваем как негативный. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5900-6020 пунктов".

С технической точки зрения попытка S&P 500 в пятницу закрепиться на достигнутых максимумах выше 6100 пунктов оказалась неудачной, констатирует аналитик. Фьючерс на индекс широкого рынка в понедельник находится под давлением, опускаясь ниже ключевых скользящих средних за 20 и 50 дней. "Бенчмарк может показать выраженное коррекционное движение, - допускает Мкртчан. - Однако подчеркнем, что среднесрочный тренд остается восходящим, пока S&P 500 остается в рамках равноудаленного канала, берущего начало в августе 2024 года, и лишь падение ниже 5780 пунктов поставит этот тренд под угрозу".

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