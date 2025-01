Падение Nasdaq превысило 3%

Фондовые индексы США завершили понедельник без единой динамики. Акции рынков стран АТР движутся разнонаправленно во вторник, японский Nikkei 225 теряет 1,6%. Нефть умеренно дорожает во вторник утром.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник без единой динамики.

Dow Jones увеличился на 0,7%, а S&P 500 потерял за день 1,5%.

Падение Nasdaq Composite превысило 3% и стало максимальным за месяц, по данным Dow Jones Market Data. Это было обусловлено снижением стоимости акций чипмейкеров и других высокотехнологических компаний, которые составляют в данном индексе значительную часть.

Причиной для этого стал рост популярности ИИ-ассистента китайского стартапа DeepSeek, который занял первое место по числу скачиваний в App Store в ряде стран и вошел в число лидеров по скачиваниям в магазине приложений для устройств на базе Android Play Store. Опасения, что новейшая ИИ-модель DeepSeek является более экономически эффективной, работая на менее передовых чипах, ставят под сомнение обоснованность заоблачных оценок стоимости таких компаний, как Nvidia Corp. (SPB: NVDA), отмечают эксперты.

Котировки акций Nvidia рухнули на 17%. Таким образом, капитализация компании обвалилась почти на $600 млрд, что является рекордным снижением за один день для американской компании, отмечает CNBC.

Акции Marvell Technology ушли вниз на 19%, Broadcom (SPB: AVGO) - на 17%, Micron Technology (SPB: MU) - на 11,7%, Lam Research (SPB: LRCX) - на 5%, KLA Corp. (SPB: KLAC) - на 6,3%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - на 6,4%, Super Micro Computer - на 12,6%, Dell Technologies (SPB: DELL) - на 8,7%, Hewlett Packard Enterprise (SPB: HPE) - на 5,8%, Oracle Corp. (SPB: ORCL) - на 13,8%.

Цена бумаг производителя топливных элементов Plug Power Inc. упала на 6,3% (до $1,95 за акцию) после того, как аналитики Seaport Research Partners ухудшили рекомендацию для них до "продавать" с "нейтрального уровня". Также они снизили прогнозную котировку до $1.

Кроме того, акции Tesla (SPB: TSLA) подешевели на 2,3%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 4,2%, Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) - на 5,1%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 0,3%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 2,1%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) - на 0,6%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 0,5%, American Express Co. (SPB: AXP) - на 1,5%.

Между тем акции AT&T Inc. (SPB: T) подскочили в цене на 6,3% и стали одним из лидеров повышения среди компонентов S&P 500. Телекоммуникационный оператор увеличил чистую прибыль в четвертом квартале в 1,9 раза, выручку - на 1%. Темпы роста числа абонентов компании оказались существенно лучше прогнозов рынка.

Наиболее значительный прирост стоимости в индексе Dow Jones показали бумаги Johnson & Johnson (SPB: JNJ) и Salesforce Inc. (SPB: CRM) - на 4,1% и 4% соответственно.

Внимание рынка на этой неделе будет сосредоточено на заседании Федеральной резервной системы, которое завершится в среду, а также на квартальных отчетностях таких гигантов, как Apple, Microsoft, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией, её деятельность в стране запрещена) и Tesla. Кроме того, будут опубликованы такие важные статданные, как изменение ВВП в четвертом квартале, а также потребительские доходы и расходы в декабре.

Dow Jones Industrial Average в понедельник увеличился на 289,33 пункта (на 0,65%) и составил 44713,58 пункта.

В то же время значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов уменьшилось на 88,96 пункта (на 1,46%) - до 6012,28 пункта.

Индекс Nasdaq Composite упал на 612,47 пункта (на 3,1%) и завершил сессию на отметке 19341,83 пункта.

Азиатские рынки акций движутся без единой динамики на торгах во вторник, биржи материкового Китая и Южной Кореи закрыты на праздничные каникулы (Новый год по Лунному календарю).

Гонконгский Hang Seng растет на 0,1% при пониженном объеме торгов в рамках укороченной сессии перед "лунным" Новым годом.

Согласно опубликованным накануне официальным данным, экспорт Гонконга в декабре 2024 года вырос на максимальные за четыре месяца 5,2% в годовом выражении (до 406,7 млрд гонконгских долларов, или $52,2 млрд), в то время как импорт снизился впервые за десять месяцев - на 1,1% (до 441,2 млрд долларов).

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги Alibaba (SPB: BABA) Health Information Technology, дорожающие на 4,3%.

Рыночная стоимость Nongfu Spring увеличивается на 4%, New Oriental Education & Technology Group - на 3,7%, Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 3,6%, Chow Tai Fook Jewellery - на 3,4%.

Котировки акций Xiaomi (SPB: 1810) растут в цене на 3,2% и в ходе сессии достигали исторического максимума.

Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) теряет 3,8% капитализации, China Hongqiao - 3,3%, Zhongsheng Group Holdings - 3%, WH Group (SPB: 288) - 2,7%, Zijin Mining Group - 2,4%.

Японский Nikkei 225 уменьшается на 1,6%.

Существеннее всех в составе индекса теряют в цене бумаги поставщика оборудования для тестирования полупроводниковой продукции Advantest (-11,5%). Инвесторов беспокоят перспективы одного из его клиентов - американского чипмейкера Nvidia, капитализация которого накануне обрушилась почти на $600 млрд. Рынок оценивает новую ИИ-модель китайской DeepSeek, сопоставимую с разработками OpenAI, но требующую гораздо меньше аппаратных ресурсов.

Рыночная стоимость других компаний полупроводникового сектора также падает, в том числе Tokyo Electron - на 5,5%, Renesas Electronics - на 3,2%, Disco - на 2,6%.

SoftBank Group, владеющая разработчиком микросхем Arm, теряет 5,9% капитализации.

Помимо этого, рыночная стоимость Fujikura снижается на 9,1%, Japan Steel Works - на 10,7%, Furukawa Electric - на 7,7%, Mitsubishi Heavy Industries - на 7,5%.

Цена акций Sumitomo Realty & Development увеличивается на 4,6%, Nintendo - на 4,3%, Oriental Land - на 4,1%, Tokyo Tatemono и Hitachi Construction Machinery - на 3,9%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,1%.

Как стало известно во вторник, индекс делового доверия к экономике Австралии, рассчитываемый National Australia Bank (NAB), в декабре вырос до минус 2 пунктов с минус 3 пунктов месяцем ранее.

Капитализация BHP поднялась на 0,4%, Rio Tinto - снизилась на 0,6%. BHP больше не планирует предпринимать попыток купить конкурирующую Anglo American, написала Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Цены на нефть эталонных марок слабо восстанавливаются утром во вторник после резкого снижения по итогам предыдущей сессии.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:14 мск подорожали на $0,31 (0,4%) - до $77,39 за баррель. В понедельник эти контракты снизились в цене на $1,42 (1,8%), до $77,08 за баррель.

Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,29 (0,4%) - до $73,46 за баррель. Накануне фьючерсы подешевели на $1,49 (2%), до $73,17 за баррель.

Как сообщалось, в минувшие выходные президент США Дональд Трамп поручил немедленно ввести 25%-ю пошлину на весь колумбийский импорт за отказ властей страны принять два самолета с нелегальными мигрантами. Позднее было объявлено, что вступление пошлины в силу пока откладывается, поскольку правительство Колумбии согласилось на все условия Вашингтона.

Аналитики ING отметили, что Колумбия является одним из ключевых поставщиков нефти в Соединенные Штаты - объемы превышают 200 тыс. баррелей в сутки.

С одной стороны, сокращение поставок из-за пошлин может привести к краткосрочному росту нефтяных котировок, однако в долгосрочной перспективе это, а также угрозы Трампа ввести пошлины в отношении импорта Канады и Мексики, являются негативными факторами для мировой экономики, в особенности для экономики Китая, отметил президент Strategic Energy & Economic Research Майкл Линч.

Дополнительным фактором, ускорившим падение цен на нефть в понедельник, стал обвал американского фондового рынка. В частности, индекс Nasdaq Composite упал более чем на 3%, а акции Nvidia рухнули на 17%, причем капитализация компании просела почти на $600 млрд - это рекордное снижение за один день для американской компании.

Причиной стал рост популярности ИИ-ассистента китайского стартапа DeepSeek, который может оказаться более экономически эффективным, чем разработки конкурентов, при этом работая на менее передовых чипах и требуя меньших энергозатрат.

Старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн отметил в комментарии для MarketWatch, что ситуация может стать негативным фактором для рынка нефти, поскольку отчасти поддержку ценам на энергоносители оказывали ожидания, что "для работы дата-центров и технологий искусственного интеллекта потребуются огромные объемы электроэнергии".