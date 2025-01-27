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27 января 2025 года 09:08

Brent торгуется ниже $78/барр.

Фондовые индексы США снизились по итогам торгов в пятницу. Акции рынков стран АТР в основном растут, биржи Южной Кореи и Австралии закрыты на праздники. Цены на нефть опускаются в понедельник утром.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу после существенного подъема ранее в течение прошлой недели.

Инвесторы продолжали следить за статистикой и корпоративной отчетностью за четвертый квартал, а также за заявлениями президента США Дональда Трампа.

Индекс потребительского доверия в США в январе уменьшился до 71,1 пункта по сравнению с 74 пунктами месяцем ранее, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно сообщалось о снижении индикатора всего до 73,2 пункта.

Опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали пересмотра. При этом индекс уменьшился впервые за полгода.

Негативное влияние на рынок оказало снижение котировок акций представителей высокотехнологической сферы, отмечают эксперты.

Цена акций Texas Instruments (SPB: TXN) упала на 7,5% и стали локомотивом снижения в индексе S&P 500. Разработчик и производитель полупроводниковых компонентов в минувшем квартале снизил чистую прибыль и выручку. При этом прогноз прибыли на текущий период оказался хуже ожиданий аналитиков.

Бумаги Nvidia Corp. (SPB: NVDA) ушли вниз на 3,1% и зафиксировали самое значительное падение среди компонентов Dow Jones.

Акции Microchip Technology (SPB: MCHP) подешевели на 5,3%, Analog Devices (SPB: ADI) - на 4,8%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 3,4%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) и International Business Machines (SPB: IBM) - на 0,6%, Tesla (SPB: TSLA) - на 1,4%.

Котировки бумаг American Express Co. (SPB: AXP) снизились на 1,4%, несмотря на сильную отчетность. Один из лидеров американского рынка пластиковых карт в четвертом квартале получил выручку и чистую прибыль выше прогноза, а также объявил о повышении дивидендов на 17%. Однако инвесторы остались недовольны ожиданиями компании на 2025 год, которые предполагают рост выручки на 8-10%, в то время как ранее заявленной долгосрочной целью AmEx является подъем более чем на 10% в год.

Стоимость Boeing Co. (SPB: BA) сократилась за день на 1,4% после того, как один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники заявил, что ожидает в октябре-декабре значительного чистого убытка и падения выручки.

В то же время котировки акций Verizon Communications (SPB: VZ) выросли на 0,9%. Оператор связи завершил четвертый квартал 2024 года с чистой прибылью против убытка годом ранее, при этом количество абонентов мобильной связи выросло на максимальную величину за пять лет.

Генерирующая компания NextEra Energy (SPB: NEE) в четвертом квартале незначительно снизила чистую прибыль, но подтвердила прогноз на 2025 год. Её бумаги подорожали на 5,2% и стали лидером подъема среди компонентов S&P 500.

Кроме того, выросли в цене бумаги Walmart Inc. (SPB: WMT) и Walt Disney Co. (SPB: DIS) - на 1%, Coca-Cola Co. (SPB: KO) и Visa Inc. (SPB: V) - на 0,6%, Estee Lauder Cos. (SPB: EL) и Lululemon Athletica (SPB: LULU) - на 3%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 1,1%.

Dow Jones Industrial Average в пятницу снизился на 140,82 пункта (на 0,32%) и составил 44424,25 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов уменьшилось на 17,47 пункта (на 0,29%) - до 6101,24 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 99,38 пункта (на 0,5%) и завершил сессию на отметке 19954,3 пункта.

Азиатские рынки акций в основном растут на торгах в понедельник, биржи Южной Кореи и Австралии закрыты в связи с праздниками (Новый год по Лунному календарю в Южной Корее и День Австралии).

Китайский Shanghai Composite повышается на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%.

Инвесторы оценивают официальные индексы менеджеров по закупкам (PMI) Китая.

PMI в перерабатывающей промышленности Китая в январе уменьшился до минимальных за пять месяцев 49,1 пункта по сравнению с 50,1 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Консенсус-прогноз, представленный Trading Economics, не предполагал изменения показателя. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов указывает на ослабление активности в промышленном секторе. Индикатор опустился ниже данного уровня впервые с сентября 2024 года.

При этом показатель, оценивающий оптимизм в промышленности на ближайшее будущее, увеличился до максимума за десять месяцев и составил 55,3 пункта против 53,3 пункта в декабре.

Китайский PMI сферы услуг и строительства в этом месяце уменьшился до 50,2 пункта по сравнению с максимальными за девять месяцев 52,2 пункта в декабре.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги Baidu Inc. (SPB: BIDU), дорожающие на 4,2%.

Рыночная стоимость Hang Lung Properties увеличивается на 3,4%, Alibaba (SPB: BABA) - на 3,3%, Sunny China Resources Mixc Lifestyle Services и Galaxy Entertainment Group - на 3,2%.

Sunny Optical Technology теряет 2,3% капитализации, Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) - 1,8%, Chow Tai Fook Jewellery - 1,6%, AIA Group - 1,5%, Techtronic Industries - 1,4%.

Японский Nikkei 225 уменьшается на 0,6%.

Существеннее всех в составе индекса теряют в цене бумаги Furukawa Electric (-11,3%).

Рыночная стоимость Fujikura снижается на 10%, Advantest - на 8,4%, SoftBank - на 7,1%, SCREEN Holdings - на 4,8%.

Цена акций Keio Corp. увеличивается на 5,9%, Isetan Mitsukoshi Holdings - на 5,2%, KDDI Corp.- на 4,9%, Sharp - на 4,2%, Taiheiyo Cement - на 4,1%.

Цены на нефть опускаются в понедельник после снижения по итогам прошлой недели.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $77,93 за баррель, что на $0,57 (0,73%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на $0,21 (0,3%), до $78,5 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,57 (0,76%), до $74,09 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,04 (0,01%), до $74,66 за баррель.

На прошлой неделе Brent подешевела на 2,8%, WTI - на 3,5%. Давление на рынок оказали заявления президента США Дональда Трампа в Давосе о намерении добиваться снижения цен на нефть.

Вступивший в должность президента в прошлый понедельник политик ранее также пообещал ввести 25%-ные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады с 1 февраля.

"Заявления Трампа повышают вероятность торговых войн, которые могут привести к повышению цен на нефть, - отмечает аналитик по энергорынкам StoneX Алекс Хоудс, слова которого приводит Market Watch. - Однако он также призывает страны ОПЕК, в том числе, Саудовскую Аравию, увеличить добычу нефти".

В минувшие выходные Трамп поручил своей администрации немедленно ввести 25-процентные пошлины и другие меры в отношении Колумбии за отказ властей страны принять два самолета с нелегальными мигрантами из США. Позднее Белый дом объявил, что пошлины пока не вступят в силу, поскольку правительство Колумбии согласилось на все условия, в том числе, принимать рейсы с депортируемыми мигрантами.

"Действия Трампа имеют значение для рынков, поскольку он показывает, что явно заслуживает доверия в вопросе использования агрессивных пошлин", - говорит аналитик Pepperstone Group Крис Уэстон.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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