.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром поднялся выше 2950п по индексу МосБиржи, растет Распадская на новостях
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в 2024 году составила 9,52%
Рост потребительских цен в декабре замедлился до 1,32% после повышения на 1,43% в ноябре, сообщил Росстат. В 2024 году инфляция в РФ составила 9,52%. Рост цен по итогам года оказался выше официальных прогнозов, но ниже прогнозов аналитиков
 
Совокупные расходы регионов выросли за год на 11%
Совокупные собственные расходы бюджетов регионов (неконсолидированные, т. е. без учета муниципалитетов) по итогам 2024 г. составили 21,6 трлн руб., что на 11% больше показателя 2023 г. (19,5 трлн руб.). Об этом говорится в исследовании АКРА,...
 
Спроса на единую валюту ЕАЭС и Союзного государства сейчас нет
Тема создания единой валюты Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Союзного государства России и Белоруссии на практическом треке сейчас не стоит, заявил в интервью "Известиям" замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач. "Мы...
 
Банки-эквайеры - за регулирование универсальных платежных QR через стандарты, а не ограничения
Объединение, куда входят Сбербанк, Альфа-банк и Т-Банк, предлагает регулировать работу универсальных платежных QR-кодов с помощью стандартов, а не через законодательные ограничения численности операторов, рассказали представители объединения на...
 
24 января 2025 года 11:44

Рынок акций РФ утром поднялся выше 2950п по индексу МосБиржи, растет Распадская на новостях

Москва. 24 января. Рынок акций РФ утром в пятницу растет на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и ожиданий новостей о подготовке встречи глав США и России по урегулированию конфликта вокруг Украины; сдерживающим фактором выступает просевшая накануне нефть на заявлениях президента США Трампа (мартовский фьючерс на Brent торгуется ниже $78,5 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2950 пунктов во главе с бумагами ПАО "Группа компаний ПИК" (+4,5%), во "втором эшелоне" выросли с вечера четверга акции "Распадской" (+10,1%) после известий о включении другой дочки "Евраза" - "НТМК", в список экономически значимых организаций (ЭЗО).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2951,36 пункта (+0,9%), индекс РТС - 938,21 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 января, составляет 99,0978 руб. (+81,74 копейки).

Правительство РФ расширило перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), включив в него еще три компании, в том числе АО "Евраз НТМК". Распоряжение N86-р опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Подорожали также акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+3,7%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+3,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3,1%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+3,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,2%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (+1,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5% и +0,6% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,6%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", предыдущие попытки развить нисходящую коррекцию на российском рынке акций пока остаются безуспешными, поэтому в среднесрочной перспективе восходящий тренд останется в силе. Тем не менее, в фокусе у локальных инвесторов остаются геополитические новости, а также данные по инфляции. Для продолжения восходящего тренда индекс МосБиржи должен пробить отметку 3000 пунктов.

Также эксперты отмечают, что "Евраз НТМК" включен в перечень ЭЗО, что является умеренно позитивным сигналом для акций "Распадской". "Потенциальный переезд предприятия из недружественной юрисдикции увеличивает шансы на возобновление дивидендов "Распадской" в будущем. Однако сейчас компания находится в непростом финансовом положении на фоне слабой конъюнктуры на рынке угля, поэтому взгляд на акции "Распадской" негативный, текущая ее оценка рынком является завышенной, полагают в "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в пятницу можно назвать умеренно позитивным. Цены на золото на фоне призывов Трампа к снижению процентных ставок ФРС все ближе подходят к историческому максимуму $2801 за унцию. Нефть упала после подтверждений планов Трампа по наращиванию нефтедобычи в США, а также желания увидеть более низкие цены для давления на Россию, отметила аналитик.

Рынок акций РФ утром подрос на фоне стабилизации цен на нефть, а также продолжения роста котировок золота, который способствует покупкам акций ПАО "Полюс". С вечера четверга наблюдалось ралли в бумагах "Распадской", обеспеченное ожиданиями редомициляции "Евраза" (структура "Евраза" "Нижнетагильский металлургический комбинат" была включена в список ЭЗО). В угольной отрасли также не исключают принятия государственных мер поддержки, которые в эти дни обсуждают в правительстве. В остальном инвесторы в РФ продолжают ждать новостей главным образом с геополитического фронта, а за рубежом - итогов заседаний ЕЦБ и ФРС на следующей неделе, напомнила Кожухова.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, индекс МосБиржи в пятницу в отсутствие геополитического негатива будет тяготеть к росту, базовой целью текущего движения по-прежнему видится район 3060-3090 пунктов. В пятницу целевым диапазоном по индексу выступит 2940-3000 пунктов.

Накануне рынок находился под давлением сдержанной фиксации прибыли, но в финале вечерней сессии в ключевых бумагах оживились покупатели, позволив индексу МосБиржи отыграть потери и вернуться к 2950 пунктам, удержавшись третий день подряд выше 200-дневной средней. Торговая активность заметно снизилась - рынок остается в режиме ожидания новых вводных, в первую очередь геополитических.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", покупатели на рынке акций РФ пока не проявляют повышенной активности.

Продолжается редомициляция компаний в российскую юрисдикцию. "Евраз" - очередная компания в этом списке. "Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат" (НТМК), дочерняя структура "Евраза", был включен в список ЭЗО, компании из которого потенциально подлежат принудительной редомициляции. "НТМК" является основным активом группы, производящим продукцию для железнодорожных компаний. Но акции компании целиком принадлежат "Евразу" и не торгуются на бирже. Другим активом "Евраза" является "Распадская" (MOEX: RASP), с листингом на бирже. Акции "Распадской" выросли на новостях о редомициляции материнской компании, отмечают эксперты.

Акционеры "ЛУКОЙЛа" получат 29 января дивиденды за 9 месяцев 2024 года, решение о выплате было принято еще в прошлом году. Суммарно "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) выплатит дивидендами 356 млрд руб. Некоторое укрепление рубля в начале года могло быть связано в том числе с аккумулированием "ЛУКОЙЛом" необходимой суммы для выплаты дивидендов и конвертацией валюты для этого, отмечают эксперты "Цифра брокер".

В США в четверг индексы акций выросли на 0,2-0,9% во главе с Dow, при этом обновил максимум индекс S&P 500 (+0,5%, до 6118,71 пункта); инвесторы оенивали статданные, новости компаний и заявления президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Трамп сказал по видеосвязи участникам форума, что хотел бы снижения процентных ставок "по всему миру" и потребует их "немедленного уменьшения", когда цены на нефть пойдут вниз.

"Я попрошу Саудовскую Аравию и ОПЕК опустить цены на нефть. Им надо их снизить, что они, к моему удивлению, не сделали до президентских выборов в США", - заявил он.

В пятницу в Азии также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia вырос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,9%), подросла Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX прибавили 0,2-0,7%), но слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,02-0,2%).

Банк Японии по итогам заседания 23-24 января повысил ключевую процентную ставку до 0,5% годовых - максимума с октября 2008 года. Решение японского ЦБ совпало с консенсус-прогнозами экспертов, опрошенных The Wall Street Journal и Trading Economics.

"Вероятность реализации экономических и инфляционных прогнозов Банка Японии растет", - говорится в заявлении регулятора, опубликованном по итогам заседания. ЦБ отметил, что поднимет ставку вновь, если ситуация в экономике будет и дальше развиваться в соответствии с его прогнозами.

Потребительские цены в Японии в декабре увеличились на 3,6% в годовом выражении - максимальными темпами с января 2023 года, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций страны. Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) повысились на 3%, максимально с августа 2023 года.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в пятницу оставил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), на уровне 2% годовых. Вливания ЦБ в финансовую систему в рамках MLF составили 200 млрд юаней ($27,44 млрд).

Вливания направлены на "поддержание ликвидности в банковской системе на достаточном уровне", говорится в заявлении ЦБ. На следующей неделе в Китае начнется празднование Нового года по Лунному календарю. Биржи КНР будут закрыты с 28 января по 4 февраля.

Власти страны также анонсировали новые меры поддержки фондового рынка. В частности, регуляторы призвали страховые и пенсионные фонды наращивать инвестиции в акции, пишет Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены пытаются стабилизироваться после отката накануне вечером до 2-недельных минимумов на заявлениях Трампа в Давосе.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $78,36 за баррель (+0,1% и -0,9% накануне), мартовская цена WTI - $74,69 за баррель (+0,1% и -1,1% в четверг).

Обе марки завершили предыдущие торги на минимумах с 9 января после того, как Трамп заявил, что "прямо сейчас цена достаточно высока" и что его администрация нацелена на то, чтобы активизировать добычу в США нефти и газа. Также он намерен призвать ОПЕК к увеличению добычи.

Тем временем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,02 млн баррелей, сообщило Минэнерго США в четверг. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 400 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина выросли на 2,33 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 3,07 млн баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение запасов бензина на 2,18 млн баррелей и повышение запасов дистиллятов на 790 тыс. баррелей.

Между тем, резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 148 тыс. баррелей после роста на 765 тыс. баррелей неделей ранее.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 18,6 млрд рублей (из них 2,66 млрд рублей пришлось на акции "Полюса", 2,13 млрд рублей на бумаги "Группы компаний Самолет" и 1,59 млрд рублей на акции "Т-Технологии").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
24 января 2025 года 19:54
Рынок акций РФ на неделе консолидировался на смешанных факторах
Рынок акций РФ в начале третьей декаде января консолидировался на фоне смешанных сигналов с внешних рынков капитала, укрепления рубля, санкционных угроз президента США Дональда Трампа в случае отказа России немедленно заключить соглашение по урегулированию конфликта вокруг Украины, а также на фоне ожиданий сохранения жесткой монетарной политики ЦБ РФ из-за высокой инфляции в России. Индекс МосБиржи попытался достичь рубежа 3000 пунктов, но усилия "быков" нивелировались фиксацией прибыли игроками, индикатор вернулся в район 2950 пунктов.    читать дальше
.
24 января 2025 года 19:22
Рубль в пятницу вырос к юаню перед выходными днями и при подготовке экспортеров к налоговым выплатам января
Москва. 24 января. Юань упал на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль вырос в последний рабочий день недели и благодаря подготовке экспортеров к налоговым выплатам января. Единый день уплаты налогов приходится на вторник, 28 января, когда в бюджет будут перечислены страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.    читать дальше
.
24 января 2025 года 19:03
Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику на фоне незначительных изменений UST
Москва. 24 января. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). Суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились. Исключение составили лишь облигации с погашением в 2042 году, которые умеренно снизились в цене, а их спред к US Treasuries, соответственно, умеренно расширился.    читать дальше
.
24 января 2025 года 19:00
УК "Первая" сохраняет прогнозный диапазон для цены нефти на 2025г в пределах $70-80/барр
УК "Первая" сохраняет прогнозный диапазон для цены нефти на 2025 год в пределах $70-80/барр., говорится в комментарии портфельного управляющего Андрея Алексеева. "Котировки Brent за неделю снизились на 2, 8% на фоне словесных интервенций Дональда Трампа о намерениях попросить ОПЕК снизить цены, -...    читать дальше
.
24 января 2025 года 18:22
Вероятна стабилизация курса рубля к концу января в диапазоне 13,4-13,7 руб. за юань - ПСБ
Вероятна стабилизация курса рубля к концу января в диапазоне 13,4-13,7 руб. за юань, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Рубль заметно укрепился за последние дни, - пишут эксперты в комментарии. - Юань приблизился к 13,5 руб., а доллар уверенно закрепился ниже 100 руб. Причины такого...    читать дальше
.
24 января 2025 года 17:46
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Global X China Semiconductor ETF
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Global X China Semiconductor ETF с целевой ценой HKD47,2, что отражает потенциал роста на 11,4% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Акции китайского полупроводникового сектора стабилизировались после бурного роста в...    читать дальше
.
24 января 2025 года 17:17
Акции Группы ЛСР не привлекательны для покупок в настоящее время - "Т-Инвестиции"
Акции "Группы ЛСР" не привлекательны для покупок в настоящее время, говорится в комментарии аналитиков "Т-Инвестиций". "Строительная "Группа ЛСР" опубликовала операционные результаты за четвертый квартал и весь 2024 год. ЛСР специализируется на жилье эконом-класса и имеет высокую долю ипотечных...    читать дальше
.
24 января 2025 года 16:40
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям НоваБев
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям "НоваБев" с целевой ценой 550 рублей за бумагу на горизонте года, что предполагает потенциал роста на 11% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании. "Акции "НоваБев" в последние месяцы продолжают снижаться, даже несмотря на резкий разворот...    читать дальше
.
24 января 2025 года 16:14
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг акций Группы ЛСР на уровне "держать"
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг акций "Группы ЛСР" на уровне "держать" по итогам опубликованной отчетности компании за 4К24 и весь 2024 год, сообщается в комментарии аналитика Марии Лукиной. "Группа ЛСР" опубликовала операционные результаты за 4К24 и 2024г: в стоимостном выражении...    читать дальше
.
24 января 2025 года 15:37
Акции Совкомбанка, Ренессанс Страхования и Группы Позитив могут показать опережающую рынок динамику в феврале - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции Совкомбанка, ПАО "Группа "Ренессанс страхование" и "Группы Позитив" могут показать опережающую рынок динамику в феврале, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "В феврале 2025 года Банк России проведет плановое заседание по ключевой ставке. Ожидаем, что ставка может быть...    читать дальше
.
24 января 2025 года 15:30
Рубль днем развернулся вверх при подготовке экспортеров к налоговым выплатам января
Москва. 24 января. Юань растерял утренний рост и перешел к снижению на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу. Рубль развернулся вверх благодаря подготовке экспортеров к налоговым выплатам января. Единый день уплаты налогов приходится на вторник, 28 января, когда в бюджет будут перечислены страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.    читать дальше
.
24 января 2025 года 15:05
"КИТ Финанс Брокер" закрыл торговую идею: покупать акции Сургутнефтегаза
"КИТ Финанс Брокер" закрыл торговую идею: покупать обыкновенные "Сургутнефтегаза" с целью 30 руб. за штуку, открытую 17 января 2025 года, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании. Доходность по сделке составила порядка 16% за одну неделю. Аналитики открывали идею, когда заметили, что...    читать дальше
.
24 января 2025 года 14:40
Альфа-банк поднял оценку акций АЛРОСА на 15%, сохранив рекомендацию "на уровне рынка"
Альфа-банк повысил прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) с 59 рублей до 68 рублей за штуку, сообщается в обзоре банка. Как отмечают аналитики, модель оценки компании пересмотрена с учетом ослабления рубля и ожиданий восстановления продаж на горизонте 2025-2027 гг. Рекомендация "на...    читать дальше
.
24 января 2025 года 13:59
S&P 500 проведет торги пятницы в диапазоне 6080-6150п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, проведет торговую сессию пятницы в диапазоне 6080-6150 пунктов, прогнозирует аналитик инвестиционной компании Freedom Finance Global Вячеслав Ободников. "Фьючерсы на основные индексы акций США демонстрируют спокойную динамику. На предстоящую сессию мы прогнозируем средний...    читать дальше
.
24 января 2025 года 13:25
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Совкомфлота с целью 99,99 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Совкомфлот" с целью 99,99 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,4%, стоп-приказ: 83,14 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Ключевые факторы роста -...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.