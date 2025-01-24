Рынок акций РФ утром поднялся выше 2950п по индексу МосБиржи, растет Распадская на новостях

Москва. 24 января. Рынок акций РФ утром в пятницу растет на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и ожиданий новостей о подготовке встречи глав США и России по урегулированию конфликта вокруг Украины; сдерживающим фактором выступает просевшая накануне нефть на заявлениях президента США Трампа (мартовский фьючерс на Brent торгуется ниже $78,5 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2950 пунктов во главе с бумагами ПАО "Группа компаний ПИК" (+4,5%), во "втором эшелоне" выросли с вечера четверга акции "Распадской" (+10,1%) после известий о включении другой дочки "Евраза" - "НТМК", в список экономически значимых организаций (ЭЗО).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2951,36 пункта (+0,9%), индекс РТС - 938,21 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 января, составляет 99,0978 руб. (+81,74 копейки).

Правительство РФ расширило перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), включив в него еще три компании, в том числе АО "Евраз НТМК". Распоряжение N86-р опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Подорожали также акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+3,7%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+3,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3,1%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+3,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,2%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (+1,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5% и +0,6% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,6%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", предыдущие попытки развить нисходящую коррекцию на российском рынке акций пока остаются безуспешными, поэтому в среднесрочной перспективе восходящий тренд останется в силе. Тем не менее, в фокусе у локальных инвесторов остаются геополитические новости, а также данные по инфляции. Для продолжения восходящего тренда индекс МосБиржи должен пробить отметку 3000 пунктов.

Также эксперты отмечают, что "Евраз НТМК" включен в перечень ЭЗО, что является умеренно позитивным сигналом для акций "Распадской". "Потенциальный переезд предприятия из недружественной юрисдикции увеличивает шансы на возобновление дивидендов "Распадской" в будущем. Однако сейчас компания находится в непростом финансовом положении на фоне слабой конъюнктуры на рынке угля, поэтому взгляд на акции "Распадской" негативный, текущая ее оценка рынком является завышенной, полагают в "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в пятницу можно назвать умеренно позитивным. Цены на золото на фоне призывов Трампа к снижению процентных ставок ФРС все ближе подходят к историческому максимуму $2801 за унцию. Нефть упала после подтверждений планов Трампа по наращиванию нефтедобычи в США, а также желания увидеть более низкие цены для давления на Россию, отметила аналитик.

Рынок акций РФ утром подрос на фоне стабилизации цен на нефть, а также продолжения роста котировок золота, который способствует покупкам акций ПАО "Полюс". С вечера четверга наблюдалось ралли в бумагах "Распадской", обеспеченное ожиданиями редомициляции "Евраза" (структура "Евраза" "Нижнетагильский металлургический комбинат" была включена в список ЭЗО). В угольной отрасли также не исключают принятия государственных мер поддержки, которые в эти дни обсуждают в правительстве. В остальном инвесторы в РФ продолжают ждать новостей главным образом с геополитического фронта, а за рубежом - итогов заседаний ЕЦБ и ФРС на следующей неделе, напомнила Кожухова.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, индекс МосБиржи в пятницу в отсутствие геополитического негатива будет тяготеть к росту, базовой целью текущего движения по-прежнему видится район 3060-3090 пунктов. В пятницу целевым диапазоном по индексу выступит 2940-3000 пунктов.

Накануне рынок находился под давлением сдержанной фиксации прибыли, но в финале вечерней сессии в ключевых бумагах оживились покупатели, позволив индексу МосБиржи отыграть потери и вернуться к 2950 пунктам, удержавшись третий день подряд выше 200-дневной средней. Торговая активность заметно снизилась - рынок остается в режиме ожидания новых вводных, в первую очередь геополитических.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", покупатели на рынке акций РФ пока не проявляют повышенной активности.

Продолжается редомициляция компаний в российскую юрисдикцию. "Евраз" - очередная компания в этом списке. "Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат" (НТМК), дочерняя структура "Евраза", был включен в список ЭЗО, компании из которого потенциально подлежат принудительной редомициляции. "НТМК" является основным активом группы, производящим продукцию для железнодорожных компаний. Но акции компании целиком принадлежат "Евразу" и не торгуются на бирже. Другим активом "Евраза" является "Распадская" (MOEX: RASP), с листингом на бирже. Акции "Распадской" выросли на новостях о редомициляции материнской компании, отмечают эксперты.

Акционеры "ЛУКОЙЛа" получат 29 января дивиденды за 9 месяцев 2024 года, решение о выплате было принято еще в прошлом году. Суммарно "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) выплатит дивидендами 356 млрд руб. Некоторое укрепление рубля в начале года могло быть связано в том числе с аккумулированием "ЛУКОЙЛом" необходимой суммы для выплаты дивидендов и конвертацией валюты для этого, отмечают эксперты "Цифра брокер".

В США в четверг индексы акций выросли на 0,2-0,9% во главе с Dow, при этом обновил максимум индекс S&P 500 (+0,5%, до 6118,71 пункта); инвесторы оенивали статданные, новости компаний и заявления президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Трамп сказал по видеосвязи участникам форума, что хотел бы снижения процентных ставок "по всему миру" и потребует их "немедленного уменьшения", когда цены на нефть пойдут вниз.

"Я попрошу Саудовскую Аравию и ОПЕК опустить цены на нефть. Им надо их снизить, что они, к моему удивлению, не сделали до президентских выборов в США", - заявил он.

В пятницу в Азии также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia вырос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,9%), подросла Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX прибавили 0,2-0,7%), но слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,02-0,2%).

Банк Японии по итогам заседания 23-24 января повысил ключевую процентную ставку до 0,5% годовых - максимума с октября 2008 года. Решение японского ЦБ совпало с консенсус-прогнозами экспертов, опрошенных The Wall Street Journal и Trading Economics.

"Вероятность реализации экономических и инфляционных прогнозов Банка Японии растет", - говорится в заявлении регулятора, опубликованном по итогам заседания. ЦБ отметил, что поднимет ставку вновь, если ситуация в экономике будет и дальше развиваться в соответствии с его прогнозами.

Потребительские цены в Японии в декабре увеличились на 3,6% в годовом выражении - максимальными темпами с января 2023 года, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций страны. Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) повысились на 3%, максимально с августа 2023 года.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в пятницу оставил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), на уровне 2% годовых. Вливания ЦБ в финансовую систему в рамках MLF составили 200 млрд юаней ($27,44 млрд).

Вливания направлены на "поддержание ликвидности в банковской системе на достаточном уровне", говорится в заявлении ЦБ. На следующей неделе в Китае начнется празднование Нового года по Лунному календарю. Биржи КНР будут закрыты с 28 января по 4 февраля.

Власти страны также анонсировали новые меры поддержки фондового рынка. В частности, регуляторы призвали страховые и пенсионные фонды наращивать инвестиции в акции, пишет Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены пытаются стабилизироваться после отката накануне вечером до 2-недельных минимумов на заявлениях Трампа в Давосе.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $78,36 за баррель (+0,1% и -0,9% накануне), мартовская цена WTI - $74,69 за баррель (+0,1% и -1,1% в четверг).

Обе марки завершили предыдущие торги на минимумах с 9 января после того, как Трамп заявил, что "прямо сейчас цена достаточно высока" и что его администрация нацелена на то, чтобы активизировать добычу в США нефти и газа. Также он намерен призвать ОПЕК к увеличению добычи.

Тем временем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,02 млн баррелей, сообщило Минэнерго США в четверг. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 400 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина выросли на 2,33 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 3,07 млн баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение запасов бензина на 2,18 млн баррелей и повышение запасов дистиллятов на 790 тыс. баррелей.

Между тем, резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 148 тыс. баррелей после роста на 765 тыс. баррелей неделей ранее.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 18,6 млрд рублей (из них 2,66 млрд рублей пришлось на акции "Полюса", 2,13 млрд рублей на бумаги "Группы компаний Самолет" и 1,59 млрд рублей на акции "Т-Технологии").