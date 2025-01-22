"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает негативную оценку перспектив цены акций "ОГК-2" на фоне опубликованных операционных результатов компании за 4К24, сообщается на портале БКС Экспресс.

"ОГК-2" во вторник опубликовала операционные результаты за 4К24: производство электроэнергии практически не изменилось относительно аналогичного периода 2023 год (+0,7%). Благодаря позитивной динамике за первых 9 месяцев 2024 года годовой рост производства составил 7,5%. "ОГК-2" не раскрывает финансовые показатели и не выплачивает дивиденды, поэтому операционные результаты компании могут быть не так важны для рынка. После окончания высоких платежей за мощность в конце 2024 года компания, возможно, столкнулась с серьезными финансовыми и экономическими вызовами", - пишут эксперты.

Аналитики БКС сохраняют "негативный" взгляд на "ОГК-2" и считают, что компания будет вынуждена серьезно экономить и повышать эффективность, чтобы сохранить прибыльность в 2025 году. В дальнейшем история также будет зависеть от корпоративного управления и улучшения раскрытия информации.

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