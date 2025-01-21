"Альфа-Инвестиции" открыли торговую идею: продавать акции Сбербанка с целью 260,5 руб

"Альфа-Инвестиции" открыли торговую идею "продавать акции Сбербанка с целью 260,5 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: не выше 279 рублей, потенциальная доходность: до 6,8%, сообщается в материале главного аналитика Алана Казиева.

"Классическая дивергенция класса "А" -это важный сигнал для трейдеров и инвесторов. На графике можно заметить, что последние две вершины цены акций имеют расхождение с индексом относительной силы (RSI). Значит, хотя цена акций продолжает расти, сила этого роста ослабевает, - пишет эксперт. - Если RSI формирует более низкие вершины, это может означать, что покупательское давление уменьшается, и это, в свою очередь, может предвещать коррекцию или даже разворот тренда".

"Паттерн "медвежье поглощение" также может служить сигналом для продажи. Он часто интерпретируется как ранний индикатор возможного нисходящего тренда, - указывает Казиев. - Инвесторы, которые удерживают длинные позиции, должны обратить внимание на этот сигнал: стоит рассмотреть возможность выхода из позиции или, по крайней мере, ужесточить уровни "стоп-лосса", чтобы минимизировать потенциальные убытки. Для трейдеров, которые открывают короткие позиции, "медвежье поглощение" может стать отличной возможностью для входа".

Аналитик "Альфа-Инвестиций", также обращает внимание, что, формируя спекулятивную короткую позицию ("шорт"), стоит выставить защитный стоп-приказ для контроля риска. В случае ошибки он защитит от неконтролируемого убытка. Ордер на покупку, по его мнению, стоит выставить на уровне 288 рублей и выше.

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