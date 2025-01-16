Рынок акций РФ утром превысил рубеж 2900п по индексу МосБиржи, лидируют ПИК и Совкомбанк

Москва. 16 января. Рынок акций РФ утром в четверг подскочил вверх, отыгрывая позитивную динамику вечерней сессии среды после выхода данных Росстата по инфляции, а также улучшение внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (фьючерс на Brent торгуется выше $82 за баррель). Индекс МосБиржи превысил рубеж 2900 пунктов впервые с августа 2024 года, лидируют в росте акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+5,7%) и Совкомбанка (MOEX: SVCB) (+5,5%).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2901,75 пункта (+2,1%, максимум сессии - 2908,74 пункта), индекс РТС - 889,15 пункта (+2,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 16 января, составляет 102,8078 руб. (-63,02 копейки).

По данным Росстата, инфляция в России в декабре 2024 года составила 1,32% после 1,43% в ноябре, 0,75% в октябре и 0,48% в сентябре. Инфляция в декабре 2024 года оказалась ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 1,57%.

Инфляция в РФ с 1 по 13 января 2025 года (из-за новогодних праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный) составила 0,67%, сообщил в среду Росстат. Из данных за 13 дней января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 13 января ускорилась до 9,87% с 9,52% на конец декабря, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Подорожали также акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+4,9% и +1,3% "префы"), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+4% и +4,2% "префы"), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+3,7%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+3,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,2%), МКПАО "ВК" (MOEX: VKCO) (+3,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,5%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+2,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+2,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,7% и +1,7% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%).

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", учитывая оптимизм инвесторов, рынок, вероятнее всего, стал меньше опасаться повышения ключевой ставки на следующем заседании ЦБ РФ, что открывает возможности для дальнейшего роста.

Вместе с тем сохраняется серьезная геополитическая неопределенность, что может сдерживать рост рынка в ближайшее время. В США продолжается сезон отчетностей, поэтому высок шанс роста волатильности в отдельных бумагах, полагают эксперты.

Аналитики компании "Цифра брокер" отмечают, что индекс МосБиржи на вечерней сессии в среду развернулся вверх после выхода данных о замедлении инфляции в декабре.

С учетом значительного роста процентных ставок и охлаждения активности в потребительском кредитовании в конце декабря текущая жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции. Если наметившаяся в декабре тенденция на замедление инфляции продолжится и в январе, можно будет избежать повышения ключевой ставки на заседании в феврале, полагают эксперты.

Как отмечается в ежемесячном отчете ОПЕК, картель ожидает, что рост потребления нефти в текущем году может быть подкреплен сильным спросом на авиаперевозки, а также устойчивым пробегом автотранспорта, в том числе в сегменте грузоперевозок, и автопарка на дизтопливе, отмечают аналитики "Цифра брокер".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон утром четверга можно назвать позитивным. Цены на золото после публикации инфляционных данных в США подскочили выше $2700 за унцию.

Рынок акций утром в четверг вырос на фоне подорожавшей нефти и подъема внешних фондовых площадок, хотя уверенность покупателей ограничивается неопределенностью в отношении развития геополитической ситуации. Согласно данным Росстата, инфляция в РФ остается высокой, что пока не позволяет списывать со счетов новые повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Тем не менее умеренно оптимистичным в моменте сигналом можно назвать тот факт, что рост цен в декабре оказался чуть ниже прогнозов, отмечает Кожухова.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов также отмечает, что на вечерней сессии среды ввиду отсутствия негативного сюрприза от декабрьской инфляции в РФ и усиления позитивных геополитических ожиданий рынок акций перешел к уверенному росту, причем на достаточно неплохих оборотах в ключевых "фишках".

В лидерах роста в среду среди ликвидных бумаг выступили акции "ВК", позитивно отреагировавшие на новости: Mediascope сообщил, что компания обогнала по охвату Youtube в стране, а ЦБ зарегистрировал выпуск акций МКПАО Skillbox, что настраивает на выход "дочки" "ВК" на IPO в перспективе, логичный в условиях закредитованности "ВК". Однако пока ясности по IPO нет и ситуация в компании достаточно сложная, поэтому опережающий рынок рост котировок "ВК" не вполне оправдан, считает аналитик.

"Рынок акций в целом сохраняет настрой на рост, причем неплохой: удержание индекса МосБиржи выше уровня 2850 пунктов, важного с технической точки зрения, открывает дорогу к следующей цели роста - району 3060-3090 пунктов. Индекс МосБиржи в четверг будет закрепляться в диапазоне 2900-3000 пунктов. Рассчитываем на сохранение спроса на ключевые "фишки", ждем более уверенный рост отстающих бумаг, в частности, сталелитейщиков, "Газпром нефти" и "Роснефти", а также развития идей роста в первую очередь сектора hi-tech", - считает Локтюхов.

В США накануне индексы акций подскочили на 1,7-2,5% во главе с Nasdaq, причем рост S&P 500 (+1,8%) стал максимальным за 10 недель. Инвесторы оценивали статданные и первые в этом сезоне отчеты крупных эмитентов.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре увеличились на 2,9% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда. Таким образом, темпы подъема повысились по сравнению с ноябрьскими 2,7%. Средний прогноз аналитиков для декабрьской инфляции также составлял 2,9%, по данным опросов Trading Economics и MarketWatch.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 0,2% относительно ноября и на 3,2% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,2% и 3,3% соответственно. В ноябре подъем составлял 0,3% м/м и 3,3% г/г.

Федеральная резервная система (ФРС), по словам еe руководителей, внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из ключевых факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции американского ЦБ составляет 2%. Следующее заседание ФРС состоится 28-29 января.

Экономическая активность в США в конце 2024 года росла темпами от слабых (slight) до умеренных (moderate), говорится в опубликованном в среду региональном обзоре ФРС, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"). Потребительские расходы умеренно выросли, большинство из 12 округов страны сообщили о значительных розничных продажах в праздничный период, которые превзошли ожидания.

Подорожали на фоне неплохих квартальных отчетов акции JPMorgan (+2%), Goldman Sachs (+6%), Citigroup (+6,5%), Wells Fargo (SPB: WFC) (+6,7%), Bank of New York Mellon (SPB: BK) (+8%). Инвесткомпания BlackRock (SPB: BLK) (+5,2%), крупнейшая в мире по объему активов под управлением, отчиталась о годовом рекорде, зафиксировав максимальный в своей истории приток средств инвесторов.

В Азии в четверг также наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 1,3%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,2%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,4-1,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют 0,2-0,8%).

Цены производителей в Японии в декабре выросли на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 3,8% по сравнению с тем же месяцем 2023 года, по данным Банка Японии. Темпы подъема обоих показателей остались на ноябрьском уровне. Темпы роста цен в годовом выражении являются максимальными с июня 2023 года.

Банк Кореи в четверг сохранил базовую ставку на отметке 3% годовых, что стало неожиданностью для аналитиков, большинство из которых прогнозировало снижение до 2,75%, по данным Trading Economics. Нынешний уровень ставки является минимальным за два года. Решение было принято на фоне падения курса нацвалюты до самого низкого уровня за 15 лет из-за политической нестабильности в стране.

Хотя инфляция стабилизировалась, а рост задолженности домохозяйств замедляется, риски снижения экономического роста усилились, отмечается в сообщении. ЦБ ожидает, что темпы подъема экономики страны в 2024-2025 годах будут ниже, чем прогнозировалось в ноябре (соответственно 2,2% и 1,9%).

На нефтяном рынке утром в четверг цены пытаются продолжить подъем предыдущего дня.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в четверг составила $82,04 за баррель (+0,02% и +2,6% в среду), февральская цена фьючерсов на WTI - $80,13 за баррель (+0,1% и +3,3% накануне).

Обе марки завершили торги среды на максимумах с 12 августа 2024 года.

Поддержку котировкам оказывают опубликованные накануне официальные данные о нефтяных резервах США: запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1,96 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения всего на 850 тыс. баррелей.

Между тем резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 765 тыс. баррелей после снижения на 2,502 млн баррелей неделей ранее.

При этом нефтяной рынок слабо отреагировал на новости о вступающем в силу в воскресенье перемирии между Израилем и ХАМАС, пишет MarketWatch.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Эйч Эф Джи" (MOEX: HNFG) (+6,8%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+6,3%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+6,1%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+5%), "Софтлайна" (MOEX: SOFL) (+5%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (+4,6%), бумаги "ВУШ Холдинга" (MOEX: WUSH) (+4,3%).

Акции ПАО "Софтлайн" выросли на фоне известий, что компания приобрела 51% в группе компаний К2-9b Group, которая занимается комплексной системной интеграцией и внедрением решений в сфере кибербезопасности.

Как говорится в сообщении "Софтлайна", сумма сделки составляет около 400 млн рублей, часть из которых будет оплачена акциями ПАО. Уточняется, что К2-9b Group станет частью ИТ-вендора "Инферит" (входит в ГК Softline (MOEX: SFTL)). ГК Softline также получила право на поэтапную консолидацию 100% капитала К2-9b Group в течение 2027-2028 годов. Сейчас 49% К2-9b Group остается у ее основателя Михаила Яненко и топ-менеджмента.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 20,69 млрд рублей (из них 3,31 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,23 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 1,62 млрд рублей на акции "ВК").