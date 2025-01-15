Рынок акций РФ просел к 2840п по индексу МосБиржи в ожидании новых санкций ЕС и статданных по инфляции

Москва. 15 января. Российский рынок акций в среду продолжил умеренное снижение из-за фиксации прибыли игроками в ожидании объявления 16-го пакета антироссийских санкций со стороны ЕС и публикации статданных по инфляции в России, от которых будет зависеть решение ЦБ относительно дальнейшей денежно-кредитной политики; фактором поддержки выступила выросшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $81 за баррель). Индекс МосБиржи опустился в район 2840 пунктов, лидировали в откате акции "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (-3,9%), МКБ (MOEX: CBOM) (-3,3%) и бумаги металлургов во главе с акциями "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,6%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2842,96 пункта (-0,6%), индекс РТС - 871,13 пункта (+0,03%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 16 января, составил 102,8078 руб. (-63,02 копейки).

Минфин США в среду сообщил, что вводит санкции против Запорожской АЭС. Также в обновленный санкционный список SDN добавлены 16 физлиц (в том числе из Турции и Китая), ряд российских заводов (среди которых Лыткаринский завод оптического стекла, Новотроицкий завод хромовых соединений, ООО "УМК-Сталь" (прежнее название - УГМК-Сталь), входящее в дивизион черной металлургии компании ПАО "Надеждинский металлургический завод" (MOEX: METZ), а также ПАО "Каменск-Уральский металлургический завод" (MOEX: KYMZ)). Лицензия на сворачивание операций с "УМК-Сталью" и Надеждинским метзаводом выдана на срок до 1 марта.

Еврокомиссия может включить в 16-й пакет санкций против РФ, который планируется объявить в феврале, запрет на поставки алюминия в ЕС, сообщило накануне агентство Reuters. По данным Евростата, экспорт алюминия из РФ в ЕС за 10 месяцев 2024 года сократился на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 293 тыс. тонн.

Возможное введение санкций ЕС против российского алюминия может дестабилизировать рынок этого металла, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Подешевели в среду также акции ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-2,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,9% и -0,9% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5% и -0,4% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%).

Подорожали акции МКПАО "ВК" (MOEX: VKCO) (+5,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%).

Уже после закрытия основной сессии Росстат опубликовал большой блок данных по инфляции, показавших ее замедление - это вызвало рост индекса IMOEX2 на вечерней сессии в район 2880 пунктов.

По данным Росстата, инфляция в России в декабре 2024 года составила 1,32% после 1,43% в ноябре, 0,75% в октябре и 0,48% в сентябре. Инфляция в декабре 2024 года оказалась ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 1,57%.

Инфляция в РФ с 1 по 13 января 2025 года (из-за новогодних праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный) составила 0,67%, сообщил в среду Росстат. Из данных за 13 дней января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 13 января ускорилась до 9,87% с 9,52% на конец декабря, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, утром индекс МосБиржи в очередной раз поднимался к 2880 пунктам, после чего перешел к умеренной коррекции на фоне известий о подготовке очередного пакета санкций ЕС, под которые предположительно может попасть российский алюминий. Также инвесторы сохраняли осторожность перед выходом первых в этом году данных Росстата по инфляции.

В США вышел индекс потребительских цен за декабрь, который ожидаемо вырос на 2,9% г/г после ноябрьского подъема на 2,7%. Несмотря на ускорение инфляции, индекс доллара пошел вниз, что позволило сырьевым котировкам подрасти - нефть Brent вернулась к $81 за баррель. В четверг ЕЦБ обнародует протокол последнего заседания по монетарной политике, в США выйдут данные по розничным продажам за декабрь. На российском рынке важных событий или публикаций в четверг не ожидается. В фокусе внимания инвесторов останутся геополитика, динамика валютных и сырьевых котировок, сигналы регуляторов. Прогноз по индексу МосБиржи на 16 января - 2800-2900 пунктов, считает Шепелев.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Гордей Смирнов, на мировых фондовых рынках в среду преобладали позитивные настроения в ожидании свежих данных об инфляции в США, которые в целом совпали с прогнозами, несколько сократив опасения по поводу длительной паузы в смягчении монетарной политики Федрезерва США. Ранее на рынках усилились опасения, что сильные показатели рынка труда в США и устойчивая инфляция могут побудить Федрезерв замедлить темпы снижения ключевой ставки.

Согласно данным Bloomberg, Евросоюз в рамках 16-го пакета санкций рассматривает возможность поэтапного введения запрета на поставки российского СПГ и алюминия. Эти новости вызвали локальное падение акций "Русала", которые к вечеру отыграли часть потерь. Согласно индексу относительной силы (RSI, relative strength index) индекс МосБиржи остается вблизи зоны перекупленности, поэтому вероятным сценарием представляется снижение до ближайшего уровня поддержки возле 2800 пунктов, считает Смирнов.

Портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов также отмечает, что рынок акций РФ просел в ожидании потенциальных санкционных ограничений со стороны ЕС, куда могут войти ограничения на поставки алюминия и СПГ. Вместе с тем, выросли акции МКПАО "ВК", чему способствовали сообщения о регистрации со стороны Банка России выпуска акций "Скилбокс Холдинг". Это может расцениваться как подготовка к IPO компании, считает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в среду просел, реагируя на ожидания новых западных санкций и курс рубля.

В среду стало известно, что ЦБ РФ принял решение о регистрации выпуска обыкновенных акций МКАО "Скилбокс Холдинг". Skillbox входит в группу VK, акции которой подскочили на ожиданиях IPO. Стоит учитывать, однако, что спекулятивный характер роста "ВК" на ожиданиях IPO дочерней компании предупреждает о наличии рисков разворота, особенно в случае продаж на российском рынке в целом. Акции ПАО "Полюс" выросли вместе с ценами на золото, которые после публикации данных по потребительской инфляции США за декабрь оставались немногим выше $2700 за унцию. Акции "Эн+ груп" и "НОВАТЭКа" находились под давлением продаж в ожидании включения в 16-й пакет антироссийских санкций ЕС поэтапного запрета на поставки алюминия и СПГ, отмечает аналитик.

На западных фондовых площадках в среду наблюдались покупки, которые в США, однако, на данный момент проходят в рамках краткосрочного нисходящего тренда, а в Европе - в попытке восстановить среднесрочный рост в ожидании активного снижения процентных ставок ЕЦБ, протоколы заседания которого будут опубликованы в четверг. Российский рынок в середине недели находился под сдержанным нисходящим давлением, ощущая смещение риторики в отношении украинского конфликта со стороны Трампа и его соратников в сторону более осторожной. По данным Росстата, потребительская инфляция в РФ в декабре ускорилась до 9,5% г/г (прогнозировалось 9,7%) - все еще высокие цифры, которые пока не позволяют списывать со счетов новые повышения ключевой ставки ЦБ РФ, считает Кожухова.

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,02%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%), по подросла Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX прибавили 0,8-1,6%) и "плюсуют" Штаты (индексы к 18:50 МСК выросли на 1,4-2% во главе с Nasdaq).

Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре увеличились на 2,9% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, темпы подъема ускорились по сравнению с ноябрьскими 2,7%. Средний прогноз аналитиков для декабрьской инфляции также составлял 2,9%. Индекс CPI в декабре увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты не ожидали изменения темпов роста с ноябрьских 0,3%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 0,2% относительно ноября и на 3,2% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,2% и 3,3% соответственно. В ноябре подъем составлял 0,3% м/м и 3,3% г/г.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из ключевых факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции американского ЦБ составляет 2%. Следующее заседание ФРС состоится 28-29 января.

На нефтяном рынке в среду цены подросли после ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА), отчета ОПЕК и статистики Минэнерго США о запасах сырья; Brent поднялась к $81 за баррель.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $80,98 за баррель (+1,3%), февральская цена фьючерса на WTI - $78,97 за баррель (+1,9%).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,96 млн баррелей, запасы бензина выросли на 5,85 млн баррелей, резервы дистиллятов - на 3,08 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 850 тыс. баррелей, увеличения запасов бензина на 2,6 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,34 млн баррелей.

Мировой спрос на нефть в 2024 году вырос на 1,54 млн б/с и достиг 103,75 млн б/с; по итогам 2025 года он может увеличиться еще на 1,45 млн б/с, до 105,2 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете ОПЕК.

Таким образом, аналитики альянса слегка понизили оценку роста спроса на нефть в прошлом году - на 70 тыс. б/с (прогноз декабря - 1,61 млн б/с), при этом сохранив ожидания по динамике ее мирового потребления в текущем году.

Альянс также дал первую оценку по нефтяному спросу на 2026 год - 106,63 млн б/с, что предусматривает рост к прогнозному уровню 2025 года на 1,43 млн б/с.

Спрос на нефть в мире в 2024 году относительно прошлого года вырос на 935 тыс. баррелей в сутки, сообщается в ежемесячном отчете МЭА. Месяцем ранее ожидался рост на 843 тыс. б/с. Таким образом, аналитики повысили оценку роста спроса на 92 тыс. б/с.

Тем временем, агентство ухудшило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2025 году на 25 тыс. б/с: с 1,08 млн б/с до 1,055 млн б/с. Изменения обусловлены пересмотром ожиданий по спросу в 2024-2025 годах. Увеличение спроса в текущем году, по мнению МЭА, будет поддержано улучшением экономических перспектив для развитых стран, а также более низкими ценами на нефть. Свыше половины прироста придется на Китай, Бразилию и Индию.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (-4,3%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (-2,9%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (-2,8%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-2,6%), банка "Авангард" (MOEX: AVAN) (-2,5%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-2,5%).

Выросли акции ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+11%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+6,3%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+5,4%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+5%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+4,8%), ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-дону" (MOEX: RTGZ) (+3,9%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+3,4%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+2,7%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 72,62 млрд рублей (из них 10,56 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии" (MOEX: T), 10,15 млрд рублей на бумаги "ВК" и 8,625 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).