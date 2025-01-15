Инвесторам стоит обратить внимание в этом году на ОФЗ с плавающей ставкой - SberCIB

Инвесторам стоит обратить внимание в этом году на ОФЗ с плавающей ставкой, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

По базовому сценарию экспертов инвестбанка, ключевая ставка ЦБ останется до конца 2025 года на уровне 21%. При этом аналитики ждут, что на конец 2026 года она составит 17%, а на конец 2027 года - 11%.

Эксперты SberCIB обращают внимание, что в 2025 году предложение ОФЗ с фиксированным купоном будет значительным, причем в данное время эти инструменты заложена слишком оптимистичная траектория снижения ставки.

На этом фоне аналитики советуют избегать инвестиций в ОФЗ с фиксированным купоном и обратить внимание на бумаги с плавающей ставкой, в частности, ОФЗ 29014, ОФЗ 29016 и ОФЗ 29020.

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