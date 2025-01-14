"Велес Капитал" назвал топ акций с наибольшим потенциалом роста в 1К2025

"Велес Капитал" назвал топ акций с наибольшим потенциалом роста в 1 квартале 2025 года. В список вошли: Сбербанк, "Полюс", "Яндекс", "Группа Астра", "ФосАгро", "ИКС 5", "префы" "Россети Ленэнерго", "АЛРОСА", "НЛМК", отмечается в стратегии инвесткомпании на 2025 год.

"В 1-м квартале 2025 года российский фондовый рынок будет ждать главным образом геополитических новостей и позитивных сдвигов в разрешении украинского конфликта с приходом к власти в США Дональда Трампа 20 января, - пишут аналитики. - Геополитический позитив может ускорить покупки в акциях, но если надежды не оправдаются, а Банк России сохранит жесткую риторику (следующие заседания пройдут 14 февраля и 21 марта), на рынок могут вернуться продажи".

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