Уолл-стрит закрылась без единой динамики: Dow Jones активно вырос, Nasdaq слабо снизился. Акции АТР в основном растут. Нефть дешевеет после роста накануне, Brent у $80,5 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили с разнонаправленными изменениями торги в понедельник: Dow Jones прибавил почти 1%, S&P 500 слабо вырос, а Nasdaq умеренно снизился.

Акции почти 380 компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, закрылись в плюсе, хотя в ходе торгов индикатор падал почти на 1%. Вслед за ценами на нефть активно вырос энергетический сектор, также подорожали бумаги крупных банков в преддверии начала сезона отчетности.

Между тем на опасениях, что Федеральная резервная система будет медленнее, чем ожидалось, снижать процентные ставки в текущем году, продолжилось снижение ИТ-сектора. Цена бумаг Nvidia Corp. (SPB: NVDA) опустилась на 2%, Palantir Technologies (SPB: PLTR) - на 3,4%, Micron Technology (SPB: MU) - на 4,3%.

Ключевой статистикой на этой неделе станут данные об американской инфляции: индекс цен производителей будет обнародован во вторник, индекс потребительских цен (CPI) - в среду.

"Даже данные о более медленной, чем ожидается, инфляции не заставят Федрезерв снизить ставку на январском заседании, однако они могут несколько ослабить негативный импульс на рынке", - отметил Крис Ларкин из E*Trade.

Ритейлер спортивной одежды lululemon athletica (SPB: LULU) улучшил прогноз выручки на четвертый квартал благодаря хорошим показателям в сезон зимних праздников. Акции компании подорожали на 0,9%.

Abercrombie & Fitch также улучшила прогноз, однако гендиректор Фран Хоровиц отметил, что компания теперь намерена сфокусироваться на росте прибыли, а не выручки, что насторожило инвесторов, и капитализация Abercrombie упала почти на 16%.

Ритейлер Urban Outfitters (SPB: URBN) сообщил, что его чистые продажи за ноябрь-декабрь выросли на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а сопоставимые розничные продажи увеличились на 6%. Тем не менее, котировки бумаг компании опустились на 2%.

Акции Caterpillar (SPB: CAT) подорожали на 3,3% после того, как аналитик Evercore ISI Дэвид Разо улучшил рекомендацию для них до "держать" с "покупать".

Значение Dow Jones Industrial Average повысилось на 0,86% и составило 42297,12 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 0,16% - до 5836,22 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,38% и составил 19088,1 пункта.

Азиатские рынки акций в основном растут на торгах во вторник, инвесторы оценивают статданные и другие новости.

Китайский Shanghai Composite повышается на 2,1%, гонконгский Hang Seng - на 1,8%.

Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг Китая (China Securities Regulatory Commission, CSRC) назвала одним из приоритетов на 2025 год поддержание стабильности рынка, пообещала принять все необходимые меры для поддержки рыночного импульса и объявила о планах сотрудничества с Народным банком Китая (НБК, центробанк страны) с целью создания механизмов финансирования покупки акций, пишет Trading Economics.

Между тем ведущие инвестбанки, включая UBS и Goldman Sachs, подтвердили позитивные прогнозы в отношении китайского рынка акций, отметив высокие корпоративные прибыли и дальнейшую поддержку со стороны властей.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги Meituan (SPB: 3690), дорожающие на 5,3%.

Рыночная стоимость Kuaishou Technology увеличивается на 4,9%, Wuxi Biologics (Cayman) Inc. и Nongfu Spring - на 4,5%, JD.com Inc. (SPB: JD) - на 4,3%.

New Oriental Education & Technology Group теряет 4,1% капитализации, Orient Overseas (International) Ltd. - 0,9%, Netease Inc. (SPB: NTES) - 0,7%, Techtronic Industries и BOC Hong Kong (Holdings) Ltd. - 0,6%.

Японский Nikkei 225 уменьшается на 1,9% после длинных праздничных выходных.

Инвесторы проявляют осторожность на фоне роста опасений повышения прогнозов инфляции Банком Японии, что может означать дальнейший подъем процентных ставок.

Профицит счета текущих операций Японии в ноябре 2024 года поднялся до максимальных с августа того же года 3,353 млрд иен ($21,3 млрд) с 2,17 млрд иен годом ранее, по данным министерства финансов страны. Положительное сальдо фиксируется уже 22 месяца подряд. Рынок ожидал его на уровне 2,691 млрд иен в позапрошлом месяце, отмечает Trading Economics.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 снижаются в цене бумаги Advantest (-8,9%).

Рыночная стоимость Disco Corp. сокращается на 7,1%, Socionext - на 5,9%, Furukawa Electric - на 5,6%, Yaskawa Electric - на 4,7%.

Капитализация Ryohin Keikaku увеличивается на 5% после улучшения годового прогноза ритейлера и публикации отчетности, показавшей уверенный рост выручки и чистой прибыли в минувшем финансовом квартале.

Цена акций M3 Inc. повышается на 3,3%, Aeon - на 2,2%, Konica Minolta - на 2,1%, IHI Corp. - на 1,9%.

Значение южнокорейского индекса Kospi растет на 0,4%.

Стоимость акций Samsung Electronics увеличивается на 0,2%, Hyundai Motor - на 1,1%, Posco - на 1%.

Котировки бумаг Korean Air Lines снижаются на 1,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,5%.

Индекс потребительского доверия в Австралии, рассчитываемый Westpac и Институтом Мельбурна, в этом месяце уменьшился на 0,7% по сравнению с декабрем и составил 92,1 пункта. Это второе снижение показателя подряд.

Капитализация BHP увеличилась на 1,4%, Rio Tinto - на 0,9%.

Цены на нефть эталонных марок опускаются утром во вторник после роста до максимумов с августа по итогам предыдущих торгов.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск подешевели на $0,49 (0,6%) - до $80,52 за баррель. В понедельник эти контракты выросли в цене на $1,25 (1,6%), до $81,01 за баррель.

Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,39 (0,49%) - до $78,43 за баррель. Накануне фьючерсы подорожали на $2,25 (2,9%), до $78,82 за баррель.

Нефть марки Brent завершила предыдущую сессию на максимуме с 26 августа, WTI - с 12 августа.

Котировки резко выросли после пятничной новости о том, что США ввели новые санкции против российской нефтяной отрасли. Ограничения, в частности, коснулись компаний "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) и "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS), а также более 180 танкеров.

"Неопределенность в отношении того, какие последствия будут иметь эти санкции, будет поддерживать цены на нефть", - написал аналитик ING Уоррен Паттерсон, добавив, что теоретически они могут угрожать поставкам около 700 тыс. баррелей в сутки.

Также у трейдеров есть опасения, что США могут ввести пошлины на импорт канадских товаров, включая нефть. Штаты импортируют более половины нефти из Канады.