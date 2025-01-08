Рубль в середине сессии дорожает в паре с юанем 2-й день подряд благодаря растущей нефти, активность торгов остается низкой

Москва. 8 января. Китайский юань умеренно снижается на Московской бирже в среду днем, рубль дорожает на биржевых торгах второй день подряд благодаря растущей нефти; активность торгов остается пониженной из-за официального выходного дня в России.

Курс юаня в 15:00 мск составил 13,571 руб., что на 5,3 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Китайская валюта при этом остается на 14,38 коп. выше уровня действующего официального курса.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск снизился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 0,2%, до 102,47 руб./$1; контракт EURRUBF подешевел на 0,64%, до 105,72 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренное укрепление нацвалюты в ходе дневных торгов 8 января связано, прежде всего, с растущими ценами на нефть, что стимулирует некоторых участников рынка частично прикрыть "длинные" валютные позиции после заметного ослабления рубля в конце прошлого года. Вместе с тем ситуация на мировых фондовых площадках в основном негативная.

Цены на нефть повышаются в среду перед публикацией еженедельного доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составила $77,35 за баррель, что на 0,39% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 0,61%, до $74,7 за баррель.

Накануне как Brent, так и WTI завершили сессию на максимумах с середины октября прошлого года. Повышению цен способствовали, в частности, сигналы роста спроса на энергоносители в США из-за холодов.

Согласно оценкам Американского института нефти (API), опубликованным в ночь со вторника на среду, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4 млн баррелей. Если официальные данные подтвердят эту оценку, снижение запасов будет зафиксировано по итогам пятой недели подряд. Минэнерго США обнародует эти данные в 18:30 мск.

Рынки акций Японии и Гонконга завершили в минусе торги в среду после падения американских индексов накануне, тогда как фондовые биржи Шанхая, Сеула и Сиднея закрылись в плюсе. Китайский индекс Shanghai Composite в среду вырос всего на 0,02%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 0,86%. Японский Nikkei 225 опустился на 0,26%. Индекс потребительского доверия в Японии в декабре сократился до 36,2 пункта с 36,4 пункта месяцем ранее, по официальным данным. Аналитики в среднем ожидали роста индикатора до 36,6 пункта. Значение южнокорейского индекса Kospi увеличилось на 1,16%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,77%. Инфляция в Австралии в ноябре ускорилась до 2,3% с 2,1% в октябре, тогда как эксперты прогнозировали более умеренный рост показателя, до 2,2%. Тем временем базовая инфляция, без учета волатильных категорий товаров, замедлилась в позапрошлом месяце до 3,2% с октябрьских 3,5%.

Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы, демонстрировавшие в начале торгов умеренный рост, к середине дня ушли в минус в пределах 0,6%; инвесторы оценивают макроэкономическую статистику и корпоративные новости. Как стало известно в среду, розничные продажи в Германии в ноябре 2024 года сократились на 0,6% относительно предыдущего месяца. Аналитики в среднем ожидали роста на 0,5%. В годовом выражении розничные продажи в ФРГ увеличились на 2,5%, тогда как эксперты ожидали подъема на 1,9%. Объем заказов промышленных предприятий Германии в ноябре упал на 5,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики прогнозировали, что показатель останется на уровне предыдущего месяца.

Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в декабре понизился до 93,7 пункта с 95,8 пункта в ноябре, сообщила Европейская комиссия. Эксперты ожидали более умеренного снижения, до 95,6 пункта. Декабрьское значение индикатора стало минимальным с ноября 2020 года. Тем временем индекс потребительского доверия во Франции в декабре опустился до 89 пунктов по сравнению с 90 пунктами месяцем ранее, по данным национального статистического управления Insee. Значение индикатора обновило минимум за год.

Фьючерс на американский фондовый индекс S&P 500 к середине дня 8 января теряет 0,18%, что говорит о вероятном сохранении негативных настроений на фондовых биржах США в среду.

Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов во вторник. Индекс Nasdaq потерял почти 2% после публикации сильных статданных, сигнализировавших об устойчивости американской экономики. В частности, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в декабре поднялся до 54,1 пункта по сравнению с 52,1 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали менее значительного роста показателя - до 53,3 пункта.

Сильные статданные уменьшают вероятность активного смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Так, участники рынка теперь ждут, что Федрезерв снизит ставку только в июне, после чего будет удерживать ее до конца года, по данным FedWatch от CME Group.

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