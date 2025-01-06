"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Сбербанка и ЛУКОЙЛа

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций Сбербанка и "ЛУКОЙЛа", сообщается в материале аналитиков.

"Акции "ЛУКОЙЛа" в понедельник торгуются "лучше рынка". Бумаги компании в конце года смогли подняться выше сопротивления 7050 руб. Под этой отметкой они проторговались полгода, а попытки удержаться выше не заканчивались успехом. В случае закрепления цель роста сместится к максимумам июля - в район 7360 рублей за штуку, - указывают эксперты инвесткомпании. - Наш таргет на год составляет 9800 рублей. Сохраняем позитивный взгляд. Считаем, что итоговые дивиденды за 2024 год могут быть на уровне 500 руб. или чуть выше. "ЛУКОЙЛ" накопил на балансе значительные денежные средства, и если правительство так и не одобрит выкуп акций у нерезидентов, то эмитент может выплатить еще более крупные спецдивиденды, чтобы вернуть объем денег на балансе к обычному уровню в $4-5 млрд".

"Бумаги Сбербанка продолжают просадку. Важным уровнем поддержки выступает 200-дневная скользящая средняя на 265,5 руб. В случае развития позитивной динамики первая цель - максимумы с середины августа чуть выше 280 рублей за штуку, -пишут аналитики "БКС МИ" в обзоре. - Мы сохраняем позитивный взгляд на акции банка, которые остаются фундаментально привлекательными. У компании сильный капитал, а после недавней коррекции ждем хорошие дивиденды с интересной доходностью. По итогам года ожидаем выплаты на уровне 36,3 рубля на каждый тип акций".

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