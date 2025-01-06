Рубль днем подрастает в паре с юанем после снижения в течение 4-х сессий подряд, активность торгов остается низкой

Москва. 6 января. Китайский юань умеренно снижается на Московской бирже в понедельник днем, рубль дорожает после снижения в течение четырех сессий подряд; активность торгов остается пониженной из-за официального выходного дня в России.

Курс юаня в 15:00 мск составил 13,67 руб., что на 12,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Китайская валюта при этом оказалась на 24,28 коп. выше уровня действующего официального курса.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск снизился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 0,97%, до 102,58 руб./$1; контракт EURRUBF подешевел на 0,03%, до 106,51 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренный рост курса нацвалюты в ходе дневных торгов 6 января связан, прежде всего, с желанием ряда участников рынка частично закрыть "длинные" валютные позиции после четырех дней ослабления рубля; в результате нацвалюте удалось отыграть снижение предыдущих двух торговых дней. Поддержку рублю оказывает также в целом благоприятная внешняя конъюнктура, в том числе растущие цены на нефть.

Цены на нефть эталонных марок полностью нивелировали наблюдавшееся утром в понедельник снижение и к середине дня возобновили рост после активного повышения по итогам предыдущей недели. Котировки мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск выросли на 0,35%, до $76,78 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи увеличилась к указанному времени на 0,37%, до $74,23 за баррель. По итогам прошлой недели цена Brent выросла на 3,7%, WTI - на 4,8%. Котировки повысились в том числе благодаря обещаниям председателя КНР Си Цзиньпина ввести дополнительные меры стимулирования экономики страны.

В свою очередь Саудовская Аравия намерена впервые за три месяца повысить цены на нефть с поставкой в страны Азии. В том числе топливо марки Arab Light для азиатских покупателей в феврале подорожает на $0,6 за баррель, и в результате будет стоить на $1,5 больше, чем корзина нефти Оман/Дубай. Для государств Северо-Западной Европы и Средиземноморья стоимость саудовской нефти со следующего месяца увеличится на $1,3 за баррель.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на одну и составило 482 единицы. Число газовых установок также повысилось на одну, до 103 единиц.

Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном растут (на 0,1-2%) в ходе торгов в понедельник, инвесторы среди прочего оценивают статданные. Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне, согласно окончательным данным, составил в декабре 2024 года 49,6 пункта по сравнению с 48,3 пункта в предыдущий месяц. По предварительным данным, индикатор, рассчитываемый HCOB и S&P Global, составлял 49,5 пункта. Несмотря на пересмотр в лучшую сторону, он по-прежнему остается ниже отметки в 50 пунктов, что говорит о продолжающемся спаде активности.

В Германии сводный PMI в прошлом месяце вырос до 48 пунктов против 47,2 пункта в ноябре, во Франции - до 47,5 пункта с 45,9 пункта, в Италии - до 49,7 пункта с 47,7 пункта, в Испании - до 56,8 пункта с 53,2 пункта. Аналогичный индикатор Великобритании, по окончательным данным S&P Global, в декабре снизился до 50,4 пункта с 50,5 пункта месяцем ранее. Розничные продажи в Швейцарии в ноябре повысились на минимальные с июня 0,8% в годовом выражении после пересмотренного вверх подъема на 1,5% в октябре, говорится в отчете Федерального статистического управления страны.

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в пятницу. Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в декабре 2024 года вырос до максимальных за девять месяцев 49,3 пункта с 48,4 пункта месяцем ранее, говорится в опубликованном в пятницу сообщении Института управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал сохранение индекса на ноябрьском уровне. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки с апреля прошлого года.

Фьючерс на американский фондовый индекс S&P 500 к середине дня 6 января прибавляет 0,65%, что говорит о вероятном сохранении позитивных настроений на фондовых биржах США и в начале новой недели.