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06 января 2025 года 11:30

Рынок акций РФ протестировал в откате 2800п по индексу МосБиржи из-за распродаж, растет сектор фармацевтики

Москва. 6 января. Рынок акций РФ утром в понедельник продолжил коррекционное снижение в рамках фиксации прибыли игроками на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и приостановившей рост нефти (мартовский фьючерс на Brent просел к $76,2 за баррель); индекс МосБиржи в снижении протестировал рубеж 2800 пунктов (уровень 28 декабря), при этом раллируют бумаги сектора фармацевтических компаний.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2805,45 пункта (-0,8%, минимум сессии - 2794,2 пункта), индекс РТС - 869,18 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 декабря по 9 января, составляет 101,6797 руб. (+1,1516 рубля).

Подешевели акции "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-2,9%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-2,8%), МКПАО "ВК" (MOEX: VKCO) (-2,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,6%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%, до 659,4 рубля), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8% и -0,9% "префы"), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (-0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%).

Акции "Татнефти" в понедельник последний день торгуются с дивидендами на Мосбирже (выплаты за III квартал - 17,39 рубля на оба типа акций; ранее компания выплатила за полугодие 38,2 рубля на бумагу).

Подорожали акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%).

Тем временем, раллируют бумаги сектора фармацевтических компаний вслед за бумагами "Озон Фармацевтика" (MOEX: OZPH) (+8%, до 51,84 рубля), рост которых продолжается третьи торги подряд (за это время бумаги выросли на 48,5%).

Так, выросли в понедельник акции ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+18%), ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (+8,8%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+4,7%), ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (+4,2%), ПАО "ММЦБ" (MOEX: GEMA) (+5,7%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС (MOEX: GEMC)) (+2,4%).

В США индексы акций в пятницу выросли на 0,8-1,8% во главе с Nasdaq.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в декабре 2024 года вырос до максимальных за девять месяцев 49,3 пункта с 48,4 пункта месяцем ранее, говорится в опубликованном в пятницу сообщении Института управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал сохранение индекса на ноябрьском уровне. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки с апреля прошлого года.

Тем временем, в Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 1,5%, австралийский ASX Australia подрос на 0,05%, южнокорейский Kospi вырос на 1,9%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,5%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 прибавили 0,04-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют 0,02-0,2%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в декабре 2024 года вырос до максимальных с мая прошлого года 52,2 пункта по сравнению с 51,5 пункта в ноябре. Аналитики, чьи средние оценки приводит Trading Economics, ожидали 51,7 пункта.

PMI в сфере услуг Японии, который рассчитывает Jibun Bank, в декабре вырос до максимальных с сентября 50,9 пункта с 50,5 пункта месяцем ранее, согласно пересмотренным данным. Изначально сообщалось о подъеме до 51,4 пункта.

Согласно окончательным данным Judo Bank, PMI в сфере услуг Австралии в декабре повысился до 50,8 пункта по сравнению с 50,5 пункта в ноябре. Предварительно декабрьский индекс оценивался в 50,4 пункта.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены корректируются вниз после роста неделей ранее.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в понедельник составила $76,2 за баррель (-0,4% и +0,8% в пятницу), февральская цена WTI - $73,66 за баррель (-0,4% и +1,1% в пятницу).

По итогам прошлой недели цена Brent выросла на 3,7%, WTI - на 4,8%. Котировки повысились в том числе благодаря обещаниям председателя КНР Си Цзиньпина ввести дополнительные меры стимулирования экономики страны.

Вместе с тем, инвесторы опасаются негативного экономического эффекта от мер, предложенных избранным президентом США Дональдом Трампом, в частности введения высоких пошлин и жесткой миграционной политики. Трамп вступает в должность 20 января.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (-6,6%), акции ПАО "Каршеринг Руссия" (MOEX: DELI) (-3,6%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-3%), ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) (-2,6%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2,4%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-2,3%).

Выросли бумаги ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 13,13 млрд рублей (из них 2,41 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологий", 1,82 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,01 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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