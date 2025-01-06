Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне пониженной активности

Москва. 6 января. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне пониженной активности торгов из-за официального выходного дня в России и смешанных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в пятницу. Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в декабре 2024 года вырос до максимальных за девять месяцев 49,3 пункта с 48,4 пункта месяцем ранее, говорится в опубликованном в пятницу сообщении Института управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал сохранение индекса на ноябрьском уровне. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки с апреля прошлого года.

Вместе с тем рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики на торгах в понедельник, инвесторы оценивают статданные и новости компаний. Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,7%, гонконгский Hang Seng - 0,5%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в декабре 2024 года вырос до максимальных с мая прошлого года 52,2 пункта по сравнению с 51,5 пункта в ноябре. Аналитики, чьи средние оценки приводит Trading Economics, ожидали 51,7 пункта.

Значение японского Nikkei 225 падает на 1,4%. PMI в сфере услуг Японии, который рассчитывает Jibun Bank, в декабре вырос до максимальных с сентября 50,9 пункта с 50,5 пункта месяцем ранее, согласно пересмотренным данным. Изначально сообщалось о подъеме индикатора до 51,4 пункта. Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 1,9%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,1%. Согласно окончательным данным Judo Bank, PMI в сфере услуг страны в декабре повысился до 50,8 пункта по сравнению с 50,5 пункта в ноябре. Предварительно декабрьский индекс оценивался в 50,4 пункта.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок снижаются утром в понедельник после роста по итогам предыдущих торгов и недели в целом. Котировки мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 МСК составили $76,19 за баррель, что на 0,42% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на 0,8% - до $76,51 за баррель. Цена фьючерсов на марку WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизилась к указанному времени на 0,41% - до $73,66 за баррель. По итогам предыдущей сессии котировки этих контрактов увеличились на 1,1% и достигли $73,96 за баррель.

По итогам прошлой недели цена Brent выросла на 3,7%, WTI - на 4,8%. Котировки повысились в том числе благодаря обещаниям председателя КНР Си Цзиньпина ввести дополнительные меры стимулирования экономики страны. Вместе с тем инвесторы опасаются негативного экономического эффекта от мер, предложенных избранным президентом США Дональдом Трампом, в частности введения высоких пошлин и жесткой миграционной политики. Трамп вступает в должность 20 января.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась в 3,2 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась заметно ниже средних значений (из-за официального выходного дня в России) - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил всего 2,227 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,018 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 3 января снизился на 0,03% и составил 107,25 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за четыре дня (31 декабря - 3 января) прибавил 0,09%, поднявшись до 976,62 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "АФК Система-1P-21" (+1,1%), "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (+1,06%) и "Почта России БО-002P-01" (+1,06%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-18Р" (-4,3%), "ДОМ.РФ-001P-13R" (-1,39%) и "Ростелеком-001P-01R" (-0,64%).