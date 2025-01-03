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03 января 2025 года 18:31
Текущая оценка акций Tesla по-прежнему завышена - Freedom Finance Global
Текущая оценка акций Tesla по-прежнему завышена, ключевые факторы продолжения тренда на снижение цены бумаг пока сохраняются, говорится в обзоре аналитика инвестиционной компании Freedom Finance Global Дмитрия Позднякова. "Ключевые факторы, которые, по нашему мнению, могут привести к продолжению тренда на снижение цены акций Tesla, сохраняются. По данным S&P Global Mobility, в октябре американцы зарегистрировали на 5% больше новых электромобилей, чем за аналогичный период годом ранее. Согласно оценкам аналитиков Freedom, с января по июль продажи электромобилей в США увеличились на 1% г/г, а доля эмитента на этом рынке ушла ниже 50%, - указывает эксперт. - Также компания теряет позиции в Китае, где конкуренты продолжают выпускать много новых моделей электромобилей по более низким ценам (нередко продажи ведутся ниже себестоимости). При этом менеджмент Tesla не спешит увеличивать объемы производства. По итогам 2024 года они сократились. Строительство новых сборочных площадок не анонсировалось, хотя продолжаются работы по расширению мощностей существующих предприятий". "Мы рассчитываем, что в 2025 году рост поставок электромобилей год к году ускорится. Этому будет способствовать активная реализация Cybertruck, а также появление на рынке более доступных по цене моделей. Тем не менее текущую оценку акций эмитента по-прежнему считаем завышенной, а квартальный отчет о поставках дает участникам рынка повод обратить более пристальное внимание на текущий бизнес компании по продаже электромобилей, темпы роста которого замедляются", - пишет Поздняков в материале инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-TESLA-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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