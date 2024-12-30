Фондовый рынок Китая имеет ограниченные шансы на рост в 2025г - "БКС МИ"

Фондовый рынок Китая имеет шансы на рост, но ограниченные, как и экономика страны, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Российские инвесторы могут инвестировать в китайский рынок с помощью фьючерсов, которые торгуются на Мосбирже, - отмечают эксперты в комментарии. - Мы позитивно смотрим на горизонте года на бумаги лидера электронного ритейла Alibaba с целевой ценой $100 (+18%) и технологической Baidu Inc. с целевой ценой $126 (+42%) за бумагу".

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