Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне пониженной активности

Москва. 30 декабря. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне пониженной активности торгов из-за официального выходного дня в России, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы продемонстрировали в пятницу существенное снижение вслед за акциями технологических компаний на фоне низкой активности торговли между праздниками. Негативное давление на рынок оказала распродажа на рынке гособлигаций, которая привела к росту доходности десятилетних госбумаг выше 4,6% годовых - до семимесячного максимума.

Трейдеров продолжает беспокоить вопрос, как корпоративный сектор будет чувствовать себя в условиях более длительного периода высоких процентных ставок и импортных пошлин, которые избранный президент США Дональд Трамп планирует ввести против стран Европейского союза и Китая. Фьючерсы на размер базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) сейчас указывают на то, что значительная часть рынка ждет всего лишь одного ее понижения в 2025 году (на 25 базисных пунктов).

Азиатские фондовые индексы в основном снижаются в понедельник при низкой активности торгов. Японский индекс Nikkei 225 теряет 1% в ходе торгов. Китайский Shanghai Composite колеблется между ростом и снижением. Гонконгский индекс Hang Seng опустился на 0,3%. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,3%.

Вместе с тем южнокорейский фондовый индекс KOSPI поднялся на 0,4% в ходе торгов. Объединенная следственная группа, расследующая дело в отношении президента Южной Кореи Юн Сок Еля, запросила ордер на его арест, сообщает "Ренхап". Группа запросила ордер на арест после того, как Юн Сок Ель проигнорировал три повестки о явке на допрос. Представитель президента сообщил, что намерен в ответ на запрос об ордере на арест предпринять "официальные шаги". Акции авиакомпании Jeju Air Co. упали в цене на 8,5%, до рекордного минимума, после авиакатастрофы с ее самолетом, в ходе которой погибло 179 человек.

В свою очередь цены на нефть слабо повышаются в понедельник при низкой активности торгов. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $74,28 за баррель, что на 0,15% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на 1,2%, до $74,17 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 0,08%, до $70,66 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 1,4%, до $70,60 за баррель.

Данные министерства энергетики США, опубликованные в минувшую пятницу, показали снижение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 20 декабря, на 4,237 млн баррелей - до 416,78 млн баррелей. Резервы бензина выросли на 1,63 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,694 млн баррелей.

Инвесторы ждут, какие шаги сделает избранный президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом 20 января. "Направление политики Трампа в ходе его второго срока на посту президента станет самой важной темой для рынка", - отмечает аналитик по сырьевому сектору Samsung Futures Inc. Ким Кванграе, слова которого приводит Bloomberg.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 28 декабря снизилась в 2,6 раза относительно предыдущего торгового дня, но осталась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 13,418 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,41 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в субботу вырос на 0,37% и составил 106,56 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,39%, поднявшись до 968,71 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Группа ЛСР БО-001P-07" (+1,46%), "ГТЛК-001Р-04" (+1,23%), "Аэрофлот П01-БО-01" (+1,16%) и "Магнит БО-004Р-01" (+1,12%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-10" (-0,78%), "Новотранс-001Р-03" (-0,38%) и "МТС-001P-10" (-0,24%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Совкомбанк факторинг" завершило размещение выпуска 3-летних биржевых облигаций серии 002P-01 объемом 20 млрд рублей. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред 2% годовых. Объявлена полугодовая оферта. Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций эмитента серии 002Р объемом 100 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в сентябре 2024 года.

ООО "Совкомбанк лизинг" завершило размещение выпуска 4-летних облигаций серии БО-П08 объемом 5 млрд рублей. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред 200 базисных пунктов. Спред определен для 1-6-го купонов, объявлена полугодовая оферта. По займу также предусмотрена амортизационная структура погашения: по 4,16% номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 25-47-го купонов, еще 4,32% от номинала - в дату выплаты 48-го купона.

ООО "Энергоника" завершило размещение 5-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 300 млн рублей. Размещение выпуска проходило с 21 ноября. Ставка 1-60-го ежемесячных купонов установлена на уровне 28% годовых. По выпуску будет предусмотрена амортизация начиная с 13-го купонного периода.

ООО "Волгоградский завод весоизмерительной техники" (ВЗВТ) завершило размещение дебютного выпуска 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Выпуск размещался при поддержке МСП банка - в качестве якорного инвестора банк гарантировал спрос на облигации эмитента с возможностью выкупа до 50% выпуска. В итоге МСП банк выкупил чуть больше 12% выпуска на 12,329 млн рублей. Ставка 1-12-го квартальных купонов установлена на уровне 30% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинальной стоимости бумаг планируется погасить в даты окончания 9-12-го купонов, а также досрочное погашение бондов по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го и 8-го купонных периодов.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 16-го купона облигаций серии 001P-28R на уровне 22,17% годовых, ставку 4-го купона бондов серии 001Р-33R - на уровне 22,42% годовых. Компания разместила 7-летний выпуск 001P-28R объемом 45 млрд рублей в октябре 2023 года по ставке 13,37% годовых. Выплачиваются переменные ежемесячные купоны, формула для расчета: среднее значение RUONIA плюс спред 1,2% годовых. Четырехлетний выпуск 001Р-33R объемом 25 млрд рублей был размещен в начале октября текущего года по ставке 19,74% годовых. Выплачиваются переменные ежемесячные купоны, формула для расчета: среднее значение RUONIA плюс спред 1,3% годовых.

ООО "Регион Групп Лизинг" выкупило по оферте 1 млн облигаций серии 001P-02 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 1 млн бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила заем в полном объеме. Компания разместила 6-летний выпуск на 1 млрд рублей в декабре 2021 года. Ставка 1-13-го купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая на каждый календарный день купонного периода, плюс 1,7% годовых. Купоны квартальные.